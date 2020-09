Risen a signé un accord de collaboration de 140 MW avec UPC-AC Energy Solar

NINGBO, Chine, 14 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, l'un des principaux fabricants de produits photovoltaïques solaires haute performance, vient d'annoncer la signature d'un contrat d'approvisionnement structuré de 140 MWp avec UPC-AC Energy Solar Asia Limited (UPC-AC Energy SA).

Le contrat multipartite, qui répond aux exigences des diverses parties prenantes, comporte la fourniture de modules Mono PERC éprouvés de Risen d'ici la fin de cette année et le début 2021.

UPC-AC Energy SA est une entreprise commune entre UPC Renewables et AC Energy, et, ensemble, ils forment un candidat potentiel sous la rubrique « à surveiller ». Avec plus de 1 GW de projets solaires en cours en Asie-Pacifique, cette entreprise commune est en train de marquer son territoire dans le paysage de l'industrie solaire de la région.

M. Pranab Kumar Sarmah, PDG de UPC-AC Energy SA, a expliqué plus en détail : « Notre entreprise commune vise à obtenir les meilleurs résultats possibles pour toutes les parties prenantes impliquées dans nos projets ; de chaque service - technique, commercial et juridique - de nos deux sociétés respectives aux services correspondants au sein de notre fournisseur d'EPC choisi, puis formulés dans un contrat avec nos fournisseurs. Je suis heureux de vous annoncer que Risen a écouté attentivement nos demandes diverses et variées et y a répondu de la même façon pour nous donner une solution réalisable, rentable et sur mesure qui répond à nos exigences complexes. »

« Un voyage intense vers la réalisation », a confirmé M. Bypina Veerraju Chaudary, CSMO de Risen. « Notre objectif est d'être toujours plus qu'un simple fournisseur de produits de qualité. » Nous comprenons parfaitement les complexités sous-jacentes à la mise en place d'une installation photovoltaïque solaire véritablement rentable, dans laquelle les intérêts de toutes les parties sont représentés et protégés, et nous sommes heureux d'avoir été capables, une fois de plus, de démontrer notre capacité à concilier les besoins de chacun dans ce contrat. Nous nous réjouissons de prendre part au développement futur de UPC-AC Energy SA avec d'autres contrats sur mesure destinés à donner des résultats plus concrets. »

S'harmoniser sur les moindres détails d'un accord peut s'avérer problématique lorsque chacun des participants doit satisfaire à ses propres critères, mais dans le secteur solaire d'aujourd'hui, hautement concurrentiel, tous les gains comptent pour assurer un succès sur la durée, et il est primordial pour les parties concernées d'accélérer leur croissance à partir d'une position financière mutuellement avantageuse. Si toutes les parties avancent dans la même direction, la synergie qui en résultera « décuplera » les succès, au point que la rubrique « à surveiller » mentionnée ci-dessus sera remplie de nouvelles extraordinaires.

À propos de Risen

Risen Energy est l'un des principaux fabricants internationaux de produits solaires photovoltaïques de catégorie 1 avec une cotation « AAA ». Il fournit également des solutions commerciales complètes dans le domaine de la production d'électricité. La société fondée en 1986 et cotée en bourse depuis 2010 s'efforce d'apporter de la valeur à ses clients internationaux. L'innovation technico-commerciale, soutenue par une qualité et une assistance irréprochables, est au cœur des solutions commerciales complètes de produits photovoltaïques solaires qui sont parmi les plus efficaces et rentables du secteur. Grâce à notre présence sur les marchés locaux et notre grande force financière, nous sommes déterminés et capables de construire des collaborations stratégiques mutuellement avantageuses avec nos partenaires, et ensemble, nous tirons parti de l'appréciation grandissante dont bénéficie l'énergie verte.

À propos de UPC-AC Energy Solar

UPC-AC Energy Solar est une entreprise commune détenue à parts égales entre AC Energy (via AC Renewables International Pte. Ltd.) et UPC Renewables (via UPC Solar Asia Pacific Limited) pour le développement, la construction et l'exploitation de projets solaires dans la région Asie-Pacifique.

