Risen capitalise sur la tendance future du marché avec une commande mondiale de 1,5 GW

NINGBO, Chine, Oct. 14, 2020 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, un des principaux fabricants de niveau 1 de produits solaires photovoltaïques de haute performance, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de production de 1,5 GW via ses modules solaires bifaces avec cellules PV PERC, en coopération avec un producteur d'électricité mondial indépendant et bien connu.

L'émergence des modules bifaces s'accélère rapidement en raison de la nécessité croissante de produire plus d'énergie pour moins d'argent. En effet, les caractéristiques bifaces s'inscrivent pleinement dans ce paradigme. Bien que l'adoption initiale après l'introduction ait été relativement lente, les acteurs de l'industrie solaire ont maintenant pris conscience des attributs positifs du format biface. Celui-ci fournit l'arsenal d'outils auquel chaque producteur indépendant d'électricité (IPP) fait appel pour maximiser ses revenus et ses profits.

En ayant établi sa crédibilité ces dernières années avec des formats solaires photovoltaïques plus traditionnels, Risen a discrètement développé une présence tout aussi crédible dans le camp du biface, ce qui a aujourd'hui abouti à l'attribution d'une commande remarquable de 1,5 GW. Le contrat, qui distribue la nouvelle technologie sur les continents européen, africain et sud-américain, est déjà bien avancé avec quelque 900 MW organisés. Il se terminera au premier semestre 2021.

M. Bypina Veerraju Chaudary, CSMO de Risen a déclaré : « C'est l'une de nos plus grosses commandes à ce jour, et particulièrement importante pour le programme biface de Risen. Lorsque vous passez outre les détails de l'aspect publicitaire, la capture d'énergie de la face avant est supérieure à celle des produits traditionnels, la perte de puissance recombinante est moindre avec le temps, l'intégrité du module est plus grande, ce qui permet une garantie de 30 ans sur l'alimentation, les modules à cadre compatible assurent l'absence de problèmes supplémentaires d'équilibre du système sans compter la capture d'énergie au niveau de la face arrière qui vient s'ajouter pour démarrer. La cerise sur ce gâteau riche de fonctionnalités vient du simple fait que le coût des modules biface de Risen n'est que légèrement supérieur à celui des vieux systèmes, ce qui en fait un choix facile lorsqu'il s'agit de décider quoi utiliser et pourquoi ».

La commande de 1,5 GW susmentionnée, passée par un promoteur international de renommée mondiale, témoigne de l'intégrité de ces demandes d'exécution, qui résistent à l'examen minutieux auquel un acheteur peut procéder pour valider sa décision d'obtenir le meilleur résultat financier possible, tant à court qu'à long terme. Elle valide également la conviction générale selon laquelle, en 2021, environ 70 % de toutes les nouvelles installations des IPP migreront vers le concept biface, et il est facile de comprendre pourquoi.

Apporter des améliorations spectaculaires aux attributs technologiques et commerciaux positifs tout en minimisant les aspects négatifs n'est pas une mince affaire, mais c'est exactement ce que font les modules bifaces de Risen, et ils sont à présent disponibles sur le marché.

À propos de Risen

Risen Energy est l'un des principaux fabricants internationaux de produits solaires photovoltaïques de catégorie 1 avec une cotation « AAA ». Il fournit également des solutions commerciales complètes dans le domaine de la production d'électricité. Cette société fondée en 1986 et cotée en bourse depuis 2010 s'efforce d'apporter de la valeur à ses clients internationaux. Soutenue par une qualité et une assistance irréprochables, l'innovation technico-commerciale est au cœur des solutions commerciales complètes de produits photovoltaïques solaires figurant parmi les plus efficaces et rentables du secteur. Grâce à notre présence sur les marchés locaux et notre grande force financière, nous sommes déterminés et capables de mettre sur pied des collaborations stratégiques mutuellement avantageuses avec nos partenaires, et ensemble, nous tirons parti de l'appréciation grandissante dont bénéficie l'énergie verte.

www.risenenergy.com



