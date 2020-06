Risen confirmada como a principal fornecedora fotovoltaica da Índia

Através da sua credibilidade duramente conquistada ao longo de poucos anos, a Risen obteve suas credenciais no diversificado e competitivo mercado indiano, subindo para o topo da profusão de fornecedoras de energia solar fotovoltaica em 2018. Determinada a não permitir que tais sucessos diminuam sua abordagem centrada em resultados, a Risen duplicou seus esforços em 2019, afastando-se de determinados parceiros e criando uma base cada vez mais voraz de clientes, com novos desenvolvimentos tecnológicos e perspicácia comercial, com o objetivo de proporcionar mais vantagens eficazes para seus clientes. Esta estratégia permitiu à Risen manter sua posição de principal fornecedora em volume e com a maior cota de mercado, ao mesmo tempo em que criou mais de 3,6 instalações de módulos GW na Índia.

"Gostaríamos de agradecer a nossos parceiros estratégicos, clientes, agências governamentais, empresas EPC e consultores, que proporcionaram à RISEN a oportunidade de atingir este magnífico volume de entrega", disse Bypina Veerraju Chaudary, diretor de estratégia e marketing da Risen. "Sem sua visão e perseverança, o mercado solar indiano estaria estagnado".

O Sr. P. Ponsekar, vice-presidente de vendas do Subcontinente Indiano, Oriente Médio e África declarou: "Cada cliente tem sua própria e única exigência, e nós trabalhamos de perto com cada um dos nossos valiosos clientes, fornecendo soluções personalizadas que geram sólidos resultados finais. Esperamos participar da futura expansão desta fabulosa região durante muitos anos". Ele acrescentou que este alinhamento personalizado das principais empresas indianas de produção independente de energia e EPC permitiu a repetição de encomendas de clientes, uma capacidade cada vez maior de compreensão dos principais fatores que os clientes apreciam, e orientação sobre os avanços tecnológicos para garantir o máximo de receita e longevidade para as instalações indianas.

A mensagem de todos os funcionários e departamentos da Risen estava igualmente sintonizada com o mercado indiano e referiu-se especificamente aos acontecimentos atuais: "Estamos felizes por termos contribuído para o crescimento espetacular do mercado indiano de energias renováveis, sempre fazendo acordos imersivos, interativos e lucrativos que foram além do âmbito do vendedor e do comprador. Gostaríamos de agradecer profusamente aos nossos clientes por apoiarem a Risen durante a interrupção causada pelo período da Covid-19, e confiamos que podemos retribuir o apoio à medida que vocês rapidamente se recuperam para a plena e excitante continuação de seu crescimento de mercado".

O setor solar global continua a expandir-se, ultrapassando todos os obstáculos, geopolíticos e outros, enquanto se aproxima cada vez mais do seu objetivo final que é fornecer energia primária renovável. É evidente que, mesmo com as recentes alterações fiscais, a Índia continuará a ser um centro de expansão primária do crescimento e da oportunidade de implantação da energia solar fotovoltaica.

Sobre a Risen

A Risen Energy é uma importante fabricante mundial Tier 1 de produtos solares fotovoltaicos de alto desempenho e fornecedora de soluções empresariais completas para a produção de energia. A empresa, fundada em 2002 e cotada publicamente em 2010, agrega valor para seus clientes globais. A inovação tecnológica e comercial, sustentada por qualidade e suporte confirmados, inclui as soluções empresariais completas de energia solar fotovoltaica da Risen, que estão entre as mais poderosas e rentáveis do setor. Com presença no mercado local e uma forte situação financeira, estamos empenhados e somos capazes de criar colaborações estratégicas e mutuamente benéficas com nossos parceiros, pois juntos capitalizamos o valor crescente da energia verde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1175107/RISEN_PV_Modules_operation_a_500_MW_Solar_Park_India.jpg

FONTE Risen Energy Co., Ltd

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd