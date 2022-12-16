Risen Energy расширила портфель продукции с сертификатами BIS

НИНБО (Китай), 16 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd., один из ведущих мировых производителей высокопроизводительной солнечной фотоэлектрической продукции, недавно получила сертификат BIS для своих фотоэлектрических модулей серии TITAN 132 со сверхвысокой мощностью, позволяющих конечным пользователям значительно снизить нормированную стоимость энергии.

BIS является национальным органом по стандартизации Индии, учрежденным в соответствии с Законом о BIS 2016 года для согласованного развития деятельности по стандартизации, маркировке и сертификации качества товаров. Сертификат BIS, выдаваемый Бюро индийских стандартов (BIS), гарантирует качество, безопасность и надежность продукции в соответствии с индийскими стандартами (IS).

Risen Energy получила свой первый сертификат BIS в 2018 году, и с тех пор с опорой на него компания предоставляет решения для местных независимых производителей электроэнергии, застройщиков, компаний, работающих в сфере инжиниринга, закупок и строительства, а также инвесторов. Получение сертификата BIS для серии TITAN 132 создает дополнительный потенциал и способствует проникновению солнечных фотовольтаических модулей на индийский рынок.

Комментируя достижения Risen Energy, главный директор по продажам и маркетингу компании Б. Вираджу Чаудхари (B. Veerraju Chaudary), заявил следующее: «Компания Risen Energy привержена исследованиям, разработкам и массовому производству высокоэффективных фотоэлектрических модулей. Получение сертификата BIS для двусторонних и односторонних фотоэлектрических модулей сверхвысокой мощности серии TITAN 132 является для нас важной вехой, и мы с большим удовлетворением будем предоставлять клиентам в Индии высококачественную продукцию и лучшие в своем классе услуги, а также продолжим содействовать развитию и внедрению возобновляемой энергетики в стране».

Компания Risen Energy на протяжении более чем двух десятилетий занимается созданием высококачественных и экономически эффективных фотоэлектрических модулей для обеспечения энергоснабжения. Продукция серии Titan с большей мощностью выработки электроэнергии и более высокой эффективностью получила широкое признание на мировом рынке с момента своего выпуска. Внедрение таких передовых технологий, как многолинейное, неразрушающее секционирование, технология половинчатого разреза, инкапсуляция с высокой плотностью и т.д., наделяет устройства серии TITAN 132 превосходными эксплуатационными характеристиками, одновременно снижая балансовую стоимость системы в текущей непростой финансовой среде. Благодаря высокой производительности с максимальной мощностью 670Wp серия TITAN стала абсолютным лидером по всем показателям и параметрам. Кроме того, диверсифицированный и гибкий дизайн позволяет адаптировать модули серии TITAN для использования в различных промышленных, коммерческих и коммунальных проектах.

Информация о компании Risen Energy

Risen Energy — один из ведущих мировых производителей солнечных фотоэлектрических элементов с высокой мощностью и поставщиков комплексных решений для производства электроэнергии. Эта компания, основанная в 1986 году и ставшая публичной в 2010 году, создает неоспоримую ценность для своих клиентов по всему миру, что позволило ей прочно обосноваться на рынке более 50 стран. Технико-коммерческое новаторство, лежащее в основе непревзойденного качества продукции и услуг, пронизывает все бизнес-технологии компании Risen Energy, связанные с солнечной энергетикой, которые входят в число наиболее эффективных и экономичных в отрасли. Компания представлена на местном рынке, имеет устойчивую инвестиционную привлекательность и стремится выстраивать стратегическое взаимовыгодное сотрудничество с партнерами для извлечения выгоды из растущей ценности экологически чистой энергии. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: www.risenenergy.com

SOURCE Risen Energy Co., Ltd