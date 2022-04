Risen Energy a signé des contrats pour fournir plus de 2 GW de modules solaires avec cadre en acier allié à haute résistance

NINGBO, Chine, 30 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le fabricant chinois de modules solaires Risen Energy Co., Ltd. a récemment annoncé avoir signé des contrats pour fournir des modules solaires de la série 210 de 2 GW avec cadre en acier allié à haute résistance à des projets à travers l'Espagne ainsi que dans les provinces de Hainan et du Guangxi après le lancement des modules en novembre 2021, avec des expéditions à ce jour dépassant 300 MW.

L'utilisation de la technologie de cadre en acier allié à haute résistance qui réduit les émissions de carbone et la consommation d'énergie reflète les efforts de Risen Energy pour contribuer à la transition à faible émission de carbone à l'ère de la neutralité carbone. Elle témoigne également de la nouvelle approche adoptée par l'entreprise pour répondre à l'appel mondial en faveur de la neutralité carbone, en optimisant les émissions de carbone tout au long du cycle de vie du produit, en développant des technologies innovantes qui réduisent la consommation d'énergie dans la production et en contribuant aux objectifs d'économie d'énergie et de réduction des émissions du secteur des énergies renouvelables. En particulier, avec le cadre en acier qui offre une résistance supérieure aux déchirures, une grande solidité et une grande rigidité, le module non seulement améliore la stabilité, mais tire également parti du revêtement en alliage zinc-aluminium-magnésium qui offre une excellente résistance à la corrosion et contribue à fournir des performances globales exceptionnelles même dans des environnements difficiles. Actuellement, les modules à cadre en acier de Risen Energy sont devenus le choix préféré des clients de l'entreprise.

Les produits de Risen Energy qui utilisent la technologie avancée du cadre en acier comprennent maintenant les modules des séries TITAN et [email protected] ainsi que le produit à hétérojonction appelé Hyper-ion qui a été lancé à la fin du mois de mars. À l'avenir, l'entreprise prévoit de continuer à optimiser l'empreinte carbone de ses modules à haut rendement, en offrant une expérience exceptionnelle à ses clients afin qu'ils puissent, eux aussi, participer à la réduction des émissions de carbone.

