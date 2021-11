Risen Energy anuncia o lançamento mundial do módulo fotovoltaico com estrutura de aço liga de alta resistência

NINGBO, China, 10 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Risen Energy Co., Ltd, fabricante líder de produtos fotovoltaicos solares de alto desempenho, anunciou hoje o lançamento de seu módulo fotovoltaico superior com estrutura de aço liga de alta resistência.

Em resposta à demanda contínua por redução da pegada de carbono, de clientes e governos, a Risen Energy desenvolveu um sistema de estrutura alternativo para mitigar a pegada de carbono inerente do alumínio. Ao usar um aço liga revestido e otimizado para a missão, completo com uma redução significativa no consumo de energia durante a produção de aço, a Risen Energy entregou um resultado formidável para resiliência e durabilidade neste produto incomparável.

Recentemente, o Conselho Estadual da China lançou a orientação de trabalho para o pico de dióxido de carbono e a neutralidade de carbono na implementação plena e fiel da nova filosofia de desenvolvimento. A orientação afirma que a China planeja aumentar a participação de combustíveis não fósseis no mix de consumo de energia primária para aproximadamente 25% até 2030, quando estima-se que a sua capacidade total instalada de energia eólica e solar ultrapasse 1200 GW, além de reafirmar o objetivo de pico de carbono e neutralidade de carbono.

Na COP26, 136 países prometeram emissões líquidas zero; 90% da economia global está coberta por compromissos de emissões líquidas zero. Agora, com mais de 35 líderes mundiais se inscrevendo na Agenda de Inovação, governos de todo o mundo ajudarão a expandir drasticamente e acelerar a corrida para emissões zero e cumprir a promessa do Acordo de Paris.

O mandato de neutralidade de carbono coloca o ônus no setor fotovoltaico na mudança para matérias-primas com emissões mais baixas de carbono e menor consumo de energia. O processamento de aço supera muito o nível de alumínio eletrolítico equivalente em termos de emissão de carbono e redução do consumo de energia; são necessários 13.500 kWh de energia térmica para produzir uma tonelada de alumínio, o equivalente a 11,2 toneladas de dióxido de carbono (CO 2 ), enquanto que, da mesma forma, 4.500 kWh de energia e 1,8 tonelada de CO 2 são necessários para produzir uma tonelada de aço.

"Qualquer que seja a sua crença", explicou Sun, presidente da Risen Energy Co., Ltd. Ele complementou: "A poluição ambiental e as emissões de dióxido de carbono afetam a todos nós. Simplesmente não é o bastante para declararmos que estamos causando um impacto na redução desses elementos, ao oferecer e utilizar módulos fotovoltaicos solares. Devemos fazer mais! A mudança para este módulo desenvolvido de forma única é um passo na direção certa."

Trocar simplesmente o alumínio por aço de qualquer tipo não é um exercício simples. A resistência à corrosão, robustez e questões estéticas precisam ser consideradas e avaliadas. A estrutura de aço liga de alta resistência parece, para todos os efeitos práticos, a mesma feita de alumínio, mas apresenta desempenho em força, corrosão e resistência ao clima devido ao uso de revestimento de zinco-alumínio-magnésio resistente à corrosão, bem como a tecnologia única de tratamento de superfície da Risen Energy. Após mais de um ano de esforços em testes de confiabilidade e otimização de design, a série Titan de módulos totalmente atualizada da Risen Energy recebeu a certificação IEC da organização independente de testes e certificação TÜV SÜD, demonstrando que a série atualizada atende plenamente às necessidades de vários cenários de aplicação de sistemas de geração de energia fotovoltaica.

A aplicação da estrutura de aço liga de alta resistência é um passo importante nos esforços contínuos da Risen Energy para facilitar a otimização e transformação de nível industrial em resposta às tendências do setor e ao objetivo do país de alcançar a neutralidade de carbono. Para clientes e usuários finais, o desempenho da estrutura de aço liga de alta resistência patenteada exclusiva da empresa destaca-se dos demais.

Durabilidade, alta resistência, baixas emissões de carbono.

