Risen Energy beginnt mit Bau seines 467 Mio. USD teuren hocheffizienten Heteroübergangprojekts in Ninghai (China)

NINGBO, China, 23. August 2019 /PRNewswire/ -- Am 19. August feierte Risen Energy Co., Ltd., den Spatenstich für sein 2,5-GW-Projekt im Kreis Ninghai (Stadt Ningbo, Provinz Zhejiang). Dort entstehen hocheffiziente Heteroübergangzellen und Module. Am selben Tag fand im Kreis eine „großen Eröffnungsfeier" zum Baubeginn verschiedener weiterer Projekte statt. Funktionäre der Kreisregierung Ninghai waren anwesend.