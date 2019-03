Risen Energy: Besicherung von Solar-Vermögenswerten gilt als neuer Trend in der Finanzierung von Solarenergie

NINGBO, China, 29. März 2019 /PRNewswire/ -- Am 25. März 2019 hat Zhang Jieling, die Leiterin der Abteilung für Auslandsinvestitionen und Finanzen der Risen Energy Co., Ltd. am BNEF Summit in New York teilgenommen und die neuen Pläne des Unternehmens für Solarenergiefinanzierung im Jahr 2019 vorgestellt.