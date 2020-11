Risen Energy dostarcza moduły fotowoltaiczne o mocy 5,2 MWDC do farmy słonecznej Vayots Arev-1 w Armenii

Farma fotowoltaiczna Vayots Arev-1 Solar Farm jest pierwszym tak dużym obiektem, który podłączono do sieci w Armenii. Na przestrzeni ostatnich lat, w celu zmniejszenia zależności energetycznej od źródeł zewnętrznych, rząd Armenii postanowił wykorzystać niepowtarzalne zasoby energii słonecznej i walory lokalizacyjne, w celu wyznaczenia dla kraju kierunku strategicznego opartego na czystej energii. Rząd przedstawił również zarys rozwoju, przyjął politykę tworzenia warunków preferencyjnych i wsparcia oraz aktywnie promował rozwój przemysłu energii odnawialnej. Ponadto, z powodzeniem wdrożono narodową strategię poprzez przyłączenie elektrowni słonecznej do sieci energetycznej.

Jako światowy lider w dziedzinie technologii fotowoltaicznych, firma Risen Energy nieustannie trzyma rękę na pulsie globalnego wschodzącego rynku systemów fotowoltaicznych, dostarczając swoje wysokiej jakości produkty. Risen Energy konsekwentnie inwestuje w badania i rozwój podstawowych technologii, takich jak technologia oparta na wielu szynach zbiorczych (MBB - multi busbar), rozwiązania bifacjalne, technologia heterozłączy (HJT) i inne.

Zrealizowana przez Risen Energy inicjatywa na rzecz przyłączenia największej farmy słonecznej w Armenii do sieci energetycznej nie tylko dostarczy mieszkańcom tego regionu więcej czystej energii, ale także wzmocni wpływ marki na innych rynkach zagranicznych. Zgodnie z założeniami, Risen Energy w przyszłości będzie nadal dostarczać energooszczędne produkty o wysokiej jakości i profesjonalne usługi dostosowane do potrzeb klienta, przyczyniając się tym samym do postępu technologicznego i rozwoju branży.

