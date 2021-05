Risen Energy é reconhecida como fabricante de módulos "Top Performer" pela PVEL

NINGBO, China, 27 de maio de 2021 /PRNewswire/-- A Risen Energy Co., Ltd, fabricante Tier 1, líder de produtos fotovoltaicos solares de alto desempenho, foi reconhecida como "Top Performer" pela confiabilidade e desempenho excepcionais de produtos entre os fabricantes globais de módulos fotovoltaicos pela PV Evolution Labs (PVEL), principal laboratório de testes independentes do setor solar global.

A empresa é um dos únicos fabricantes de módulos fotovoltaicos com alcance mundial a obter o reconhecimento pela sexta vez consecutiva desde que a designação Top Performer foi estabelecida.

O reconhecimento baseia-se nos resultados do Programa de Qualificação de Produtos (PQP), apresentado no cartão de pontuação de confiabilidade do módulo PV de 2021, emitido pela PVEL, após inspeções de fábrica realizadas nos 18 meses que antecederam o ano de 2020. Com foco na avaliação do desempenho dos módulos fotovoltaicos em termos de ciclagem térmica, calor úmido, carga mecânica dinâmica, degradação induzida por potencial, arquivos PAN, etc., o PQP foi projetado para reconhecer de forma independente os fabricantes que superam seus concorrentes em qualidade de produto e durabilidade, bem como para oferecer aos compradores de equipamentos fotovoltaicos e investidores de usinas de energia dados de desempenho e confiabilidade independentes e consistentes que apoiam o gerenciamento eficaz de fornecedores.

Tristan Erion-Lorico, chefe de negócios de módulos fotovoltaicos da PVEL, declarou: "A representação no cartão de pontuação de confiabilidade do módulo PVEL demonstra que um fabricante atingiu um nível significativo de confiabilidade do módulo. Para garantir níveis de alta qualidade e confiabilidade, os fornecedores devem manter padrões rígidos de controle de qualidade à medida que apresentarem novos produtos. Temos o prazer de reconhecer a Risen Energy como uma Top Performer e esperamos testar novos produtos de energia da Risen à medida que a empresa continue inovando."

"Nosso objetivo é sempre apoiar o desejo do cliente de gerar mais energia, por mais tempo", entusiasmou-se Bypina Veerraju Chaudary, diretor de vendas e marketing (CSMO) da Risen: "É encorajador ver a Risen sendo reconhecida como uma "Top Performer" por uma empresa terceirizada de renome como o PVEL, destacando nosso foco principal com resultados tangíveis, fundamentalmente demonstrando que nem todos os módulos são criados iguais. Com mais de 2 décadas de know-how técnico, a Risen criou uma plataforma estável a partir da qual pode lançar módulos confiáveis de desempenho ultra-alto, como nossa série TITAN, que não só faz sentido financeiro crível, mas também facilita a aceleração da adoção de módulos fotovoltaicos globalmente. Por meio de melhorias adicionais nos custos de equilíbrio de sistemas, obtenção simplificada de custo nivelado de eletricidade e utilização ratificada de longo prazo, os clientes podem agora justificar mais facilmente seus investimentos e expandir de acordo."

Sobre a Risen

A Risen Energy é uma fabricante líder, global, Tier1, com classificação de crédito "AAA" de produtos fotovoltaicos solares de alto desempenho e fornecedora de soluções de negócios totais para geração de energia. A empresa, fundada em 1986 e listada na Bolsa de Valores em 2010, exige a geração de valor para seus clientes globais. A inovação tecno-comercial, sustentada pela qualidade e suporte consumados, engloba soluções completas para negócios de energia PV solar da Risen, que estão entre as mais potentes e econômicas do setor. Com presença no mercado local e sólida capacidade financeira, estamos comprometidos e somos capazes de desenvolver colaborações estratégicas e mutuamente benéficas com nossos parceiros, à medida que juntos capitalizamos o valor crescente da energia verde.

Sobre a PV Evolution Labs (PVEL)

A PVEL é o laboratório independente líder do setor de energia e energia solar a jusante e membro do Kiwa Group. Como pioneira em testes de credibilidade, a PVEL acumulou mais de uma década de confiabilidade medida e dados de desempenho para equipamentos fotovoltaicos e de armazenamento. Atualmente, a PVEL oferece aos desenvolvedores, investidores e proprietários de ativos um conjunto de serviços técnicos para mitigar os riscos, otimizar o financiamento e melhorar o desempenho do sistema em todo o ciclo de vida do projeto. Os principais programas de qualificação de produtos da PVEL para módulos fotovoltaicos, inversores e sistemas de armazenamento de energia conectam fabricantes com uma rede global de mais de 400 parceiros a jusante que representam mais de 30 gigawatts de energia de compra anual. Saiba como a PVEL torna os dados importantes em pvel.com.

