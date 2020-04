Risen Energy erhält TÜV Rheinland TMP-Akkreditierung

In den vergangenen zwölf Monaten führte TÜV Rheinland mehrere, auf der europäischen Norm ISO/IEC-17025 der allgemeinen Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien und auf anderen, für die betreffenden Testnormen geltenden technischen Anforderungen beruhende Prüfungen der technischen Kapazität von Risen Energy in den Bereichen Verwaltungssysteme, Umgebung, Personal und Ausstattung durch. Die Ergebnisse bestätigten Risen Energys volle Konformität mit den betreffenden externen Laborverwaltungsprotokollen. Somit steht die Qualifikationsbescheinigung für die herausragende Qualität der Laborverwaltung und der Tests bei Risen Energy.