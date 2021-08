Risen Energy étend son accord d'achat d'énergie avec BHP pour réduire davantage les émissions de Nickel West

NINGBO, Chine, 23 août 2021 /PRNewswire/ -- Risen Energy a étendu son accord d'achat d'énergie renouvelable (PPA) avec Nickel West Operations de BHP de 10 ans et passera de 20 MW à 50 MW d'électricité pour sa ferme solaire Merredin.

À partir du 1er août 2021, les 30 MW supplémentaires seront dirigés vers la fonderie de Kalgoorlie de BHP Nickel West et réduiront de 30 % les émissions de scope 2 de la fonderie. Cette initiative fait suite à la première tranche de 20 MW destinée à la raffinerie Kwinana de BHP Nickel West, qui couvrira jusqu'à 50 % de sa consommation d'électricité grâce à l'énergie solaire produite par le parc solaire Merredin de Risen Energy.

Jessica Farrell, présidente des ressources chez BHP Nickel West, a déclaré : « L'extension de notre contrat avec le parc solaire de Risen de 20 à 50 % nous permettra de réduire de 30 % les émissions dues à la consommation d'électricité de la fonderie de nickel de Kalgoorlie. Il s'agit d'un autre exemple des mesures que nous prenons pour réduire les émissions de l'ensemble de nos activités. Nous souhaitons atteindre moins 30 % d'ici 2030 et zéro émission nette d'ici 2050. Le nickel durable à faible teneur en carbone est essentiel pour nos clients du secteur des batteries et des véhicules électriques. »

Eric Lee, directeur exécutif de Risen Energy Australia, a déclaré : « Nous apprécions la confiance que BHP Nickel West nous accorde, à nous et à la ferme solaire Merredin, et nous sommes reconnaissants pour l'occasion qui nous est donnée de fournir de l'énergie propre à leurs activités. Cette collaboration démontre la position de Risen en tant que fournisseur de solutions d'énergie solaire de premier plan et constitue également une étape importante pour nous. En effet, nous nous efforçons d'établir davantage de collaborations en matière d'énergie propre avec des organisations de renom engagées dans les efforts de décarbonisation de l'Australie ».

M. Lee a ajouté que Risen a d'autres projets en cours et que l'organisation est en bonne voie pour atteindre son objectif de devenir un développeur de solutions de stockage d'énergie solaire et de batteries de premier plan. Pour réussir cette mission, ainsi que de son objectif à long terme d'atteindre 2 GW en Australie, Risen a développé et amélioré son expertise interne afin de répondre aux besoins changeants du marché et aux améliorations technologiques, notamment en ce qui concerne les projets solaires hybrides et BESS.

