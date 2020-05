Risen Energy expédie un premier lot de modules de 500 W

Risen Energy a surmonté les effets négatifs de l'épidémie de COVID-19 qui ont entravé la production dans la plupart des sites du pays depuis le début de l'année. Avec le soutien ferme du gouvernement local, l'entreprise est parvenue à un retour complet au travail et à une reprise de la production. Afin de garantir que les niveaux de production reviennent à ce qu'ils étaient avant l'épidémie et, dans le même temps, prévenir et contrôler une éventuelle résurgence du COVID-19, Risen Energy se devait de prendre des mesures strictes. De plus, dans le but de surmonter des problèmes de production et de logistique, Risen Energy a procédé à une analyse scientifique afin de parvenir à une entente et une méthodologie raisonnables pour gérer la main-d'œuvre en fonction des défis uniques de l'entreprise, en garantissant l'expédition sans heurts de chaque lot de commandes en cours.