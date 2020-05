Risen Energy figure une fois de plus sur la liste des « dix premières marques de modules en Chine », se classant cinquième

NINGBO, Chine, 29 mai 2020 /PRNewswire/ -- La cinquième conférence Century sur le photovoltaïque, coorganisée par Century New Energy Network and Photovoltaic Brand Lab (PVBL), s'est récemment tenue en visioconférence. Lors de la conférence, le classement annuel des marques photovoltaïques de PVBL, considéré par l'ensemble du secteur comme la référence du marché photovoltaïque chinois, a été dévoilé. Risen Energy a reçu quatre prix, notamment celui de l'innovation technologique et figure au classement des meilleures marques mondiales de photovoltaïque. La société se classe cinquième sur dix en termes de marques de modules et neuvième en termes de marques d'investisseurs dans les centrales électriques.

Risen Energy figure sur la liste des dix premières marques de modules depuis plusieurs années. Cette cinquième place illustre parfaitement l'ancrage de la société parmi les plus performantes de Chine en termes de force globale. Cotée à la bourse de Shenzhen sur la liste A et leader parmi les fabricants mondiaux d'équipements photovoltaïques cotés en bourse, Risen Energy a déplacé son curseur hors des frontières locales – où elle conserve une connaissance approfondie du marché – pour étendre son empreinte à l'échelle mondiale. Risen Energy n'a jamais cessé d'investir dans la recherche et le développement de produits à faible coût et à haut rendement, ce qui lui permet de disposer d'un certain nombre de technologies brevetées, outre ses nombreuses réalisations techniques.

Ses nombreuses années d'efforts en matière de R-D et d'innovation ont donné naissance à de nombreuses technologies utiles, parmi lesquelles l'hétérojonction avec le module à couche mince intrinsèque (HIT), le module PERC, la cellule TOPCON et la première plaquette de grande taille déployant le module de 210 mm à 50 cellules, sans compter un certain nombre de nouvelles technologies de modules comme les demi-cellules, les motifs en patchwork, les cellules à bardeaux bifaciales, le verre ultrafin à double face et les panneaux arrière hautement réfléchissants. Risen Energy est le premier fabricant mondial de photovoltaïques à maîtriser la technologie de modules à haut rendement de 500 W, à avoir obtenu des commandes pour celles-ci et procédé à la première livraison dans le monde. Malgré les défis présentés par la COVID-19, ce premier lot très demandé a été expédié la veille du 1er mai, férié en Chine, ce qui a permis de gagner une bonne semaine sur la livraison.

Outre ses résultats exceptionnels en matière de recherche et de développement technologique, Risen Energy s'est résolument engagée dans la construction et la gestion de centrales électriques. La société a développé et exploite un nombre important de centrales photovoltaïques dans de nombreux pays et régions entrant dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route » du Gouvernement chinois, notamment en Australie, en Inde, au Kazakhstan, en Malaisie, au Népal et au Viêt Nam.

Leon Chuang, le Directeur Marketing mondial de Risen Energy, a déclaré : « Ces quatre prix sont une grande reconnaissance du secteur et une grande source de motivation pour notre orientation future. Risen Energy n'aura de cesse de renforcer ses prouesses technologiques en matière de R-D, son image de marque et de collaborer avec ses partenaires industriels pour dynamiser les efforts du secteur photovoltaïque en vue de développer des produits à haut rendement. »

