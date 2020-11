Risen Energy fournit des modules photovoltaïques de 5,2 MWDC à la centrale d'énergie solaire AREV-1 de Vayots en Arménie

La centrale d'énergie solaire AREV-1 de Vayots constitue le premier projet de grande envergure connecté au réseau en Arménie. Au cours des dernières années, le gouvernement arménien a tiré parti de ses ressources solaires uniques et de ses emplacements avantageux pour établir une orientation stratégique nationale basée sur l'énergie propre afin de réduire sa dépendance à l'approvisionnement énergétique extérieur. Le gouvernement a également élaboré un schéma de développement, publié des politiques préférentielles et de soutien, et encouragé activement l'évolution de l'industrie de l'énergie renouvelable. Il a poursuivi avec succès la mise en œuvre de sa stratégie nationale grâce à la connexion au réseau de la centrale d'énergie solaire.

En tant que leader mondial du secteur de l'énergie photovoltaïque, Risen Energy a su garder une bonne compréhension du marché émergent mondial du secteur du photovoltaïque en fournissant ses produits de haute qualité. L'entreprise s'engage à poursuivre la recherche et le développement de technologies de base, telles que les barres omnibus multiples, la technologie bifaciale, la technologie hétérojonction (HJT) et autres.

En contribuant à la connexion au réseau de la plus grande centrale d'énergie solaire d'Arménie, Risen Energy permettra l'envoi d'une plus grande quantité d'énergie propre dans la région, et augmentera l'influence de sa marque dans d'autres marchés étrangers. À l'avenir, Risen Energy continuera de fournir des produits efficaces combinés à des services personnalisés de haute qualité et professionnels, et contribuera ainsi au progrès technologique et au développement de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1342263/image.jpg

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd