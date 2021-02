Risen Energy impulsa la cuota de mercado con sus módulos de serie Titan 210 basados en oblea

NINGBO, China, 24 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- El año está listo para un buen comienzo para el fabricante de paneles solares Risen Energy Co., Ltd., con el primer envío de exportación de sus módulos de la serie Titan 210 basados en oblea, que auguran un excelente crecimiento para la firma en los mercados globales.

Risen Energy ha completado la entrega del primer pedido de módulos 210 que consiste en los módulos Titan 500 W de alta eficiencia enviados en lotes a Armani Energy Sdn Bhd, proveedor de energía con sede en Ipoh, Malasia.

Además, la compañía ha completado hasta la fecha el envío de casi 200 MW de un pedido de módulos de 600 MW que recibió del fabricante de sistemas de montaje fotovoltaico con sede en Polonia, Corab, en 2020. El pedido consiste en el rango completo de Risen Energy de productos de 210 mm que se utilizarán en instalaciones montadas en techo y suelo, entre otros escenarios de aplicación.

Los clientes brasileños de Risen Energy han demostrado su aprecio con pedidos de módulos de 54 MW y 160 MW. Los módulos de la serie 210 de Risen Energy se han convertido en la opción preferida entre los compradores brasileños, reflejando la mayor penetración de la firma en el mercado de distribución del país. La organización de investigación de energía brasileña Greener lanzó recientemente los últimos rankings de importaciones de fabricantes de módulos fotovoltaicos en Brasil en 2020, con Risen Energy reuniendo el tercer puesto dentro de la alineación de 10 marcas que constituyen el 87% de las importaciones.

En Corea del sur, Risen Energy aseguró 130 MW de pedidos en 2020 en asociación con SCG Solutions Co., Ltd, uno de los mayores distribuidores en el mercado local. Todos los clientes finales son grandes firmas coreanas, como el Korea Institute of Solar Energy (por su proyecto Jeonnam Solar Power Plant) así como el fabricante de alimentos y bebidas Nongshim (para instalaciones montadas en techo en sus instalaciones de producción). Los logros dispusieron una sólida base para la expansión continuada de Risen Energy en el mercado coreano.

Además de la unión con SCG Solutions, Risen Energy ha formado alianzas con varios agentes líderes en el sector de la energía de Corea, demostrando los resultados demostrados de la firma en el mercado local. El fabricante de equipamiento de energía eléctrica LS Electric eligió los módulos de la serie 210 de Risen Energy para todo el proyecto de techo distribuido en una de las oficinas consultares del gobierno coreano en Japón. LS Electric también expresó su intención de colaborar con Risen Energy en próximos proyectos a gran escala.

Como fabricante de módulos fotovoltaicos líder en el mundo, Risen Energy continúa su enfoque en la innovación tecnológica y en mejorar la calidad de sus servicios mientras trabaja con muchos socios en todo el mundo para rediseñar y transformar el modo en que se crea y distribuye la energía.

