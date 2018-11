RISEN ENERGY : l'usine de fabrication de la première cellule PERC passivée à double face AIOx du monde à l'échelle GW lance la production de masse

Son efficacité moyenne est supérieure à 22,19 %, dépassant ainsi les prévisions de la Feuille de route de la technologie mondiale du photovoltaïque (en anglais, International Technology Roadmap for Photovoltaic - ITRPV)

NINGBO, Chine, 22 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd. a donné un discours liminaire sur la dernière mise à jour de la cellule PERC à double face passivée AlOx lors de la 14e édition de la Conférence de la Chine sur le silicium solaire et le photovoltaïque (14e CSPV) à Xi'an, dans la province du Shaanxi, en Chine. La conférence est organisée conjointement par la Société chinoise des énergies renouvelables, l'Institut de l'énergie solaire de l'université Jiaotong de Shanghai, l'Institut des systèmes d'énergie solaire de l'université Sun Yat-sen et le Laboratoire national des matériaux en silicium de l'université du Zhejiang. Plus de 1 000 chercheurs, experts du secteur, ainsi que des chefs d'entreprise ont été réunis pour débattre en profondeur sur les dernières nouveautés mondiales des technologies, des politiques et des tendances du marché de l'industrie photovoltaïque.

La réduction des coûts et l'amélioration du rendement deviennent prioritaires à mesure que l'industrie photovoltaïque se rapproche de la parité réseau. Les cellules PERC (contact arrière à émetteur passivé) accumulent de la chaleur grâce à ses nombreux avantages, notamment un rendement de conversion élevé, un faible coefficient thermique et une production d'énergie élevée, entre autres. Selon la Feuille de route de la technologie mondiale du photovoltaïque (ITRPV), le PERC devrait bientôt dominer le marché solaire. L'efficacité de la production de masse du PERC a atteint 21,6 % au 1er semestre de 2018 et devrait dépasser 22 % d'ici 2020, tel que prévoit l'ITRPV.

Toutefois, les prévisions sont principalement basées sur la technologie de passivation AlOx monoface, qui à son tour repose sur une technique de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD). Cette couche de passivation monoface est situé uniquement à l'arrière de la cellule PERC. En tant que leader technologique du secteur, Risen Energy se distingue et relève le défi de développer la technologie de passivation AlOx à double face la plus prometteuse basée sur la technique du dépôt par couche atomique (ALD), et ce malgré le haut degré de difficulté associé à ce type de technologies. Cette technique utilise la couche AlOx pour passiver à la fois l'avant et l'arrière de la cellule PERC de manière simultanée.

Risen Energy est la première entreprise au monde à lancer la production de cellules PERC à double face AIOx atteignant l'échelle des 2 GW en 2018. En adoptant une série d'optimisations de processus dans les émetteurs sélectifs, l'oxydation, la passivation et la métallisation, la société a finalement réalisé une avancée considérable en ce qui concerne l'efficacité de la production de cellules PERC passivées AIOx à double face. À l'heure actuelle, l'efficacité moyenne des cellules PERC passivées à double face AIOx de Risen Energy dépasse 22,19 %, alors que le rendement le plus élevé de la ligne de production atteint 22,51 %.

La nouvelle technologie cellulaire PERC de Risen Energy améliore non seulement l'efficacité de la cellule, mais réduit aussi considérablement la dégradation induite par la lumière et la température élevée (LeTID), notamment lorsque la LeTID de la cellule PERC est exposée à de hautes températures. Dans des conditions de test d'une température de 75 °C et d'une puissance d'éclairage de 1 000 W/m2 pendant 200 heures, les nouvelles cellules PERC de Risen Energy ont démontré une excellente résistance à la dégradation par la lumière, le ratio d'atténuation le plus élevé étant d'environ 1 %. Comparées aux conditions de test standard de l'industrie qui utilisent une température de 25 °C et une puissance d'éclairage de1 000 W/m2 pendant 200 pendant 5 heures, les méthodes de test de Risen Energy sont nettement plus rigoureuses et scientifiquement plus fiables.

En saisissant l'opportunité de la transformation technologique en matière de production d'énergie du secteur, Risen Energy s'est rapidement positionnée en tant que fabricant leader des modules et cellules solaires PERC à haut rendement, du module à double face et à double vitrage, du module solaire à demi-cellule et d'autres produits de pointe et haut de gamme à l'échelle mondiale. En octobre 2017, les modules haut rendement à demi-cellules de Risen ont été utilisés dans le projet Top runner à Yangquan, dans la province du Shanxi. En octobre 2018, les modules à double face et à double vitrage blancs à haut rendement de 370 W de Risen ont été intégrés au projet Top Runner à Baicheng, dans la province du Jilin. Risen Energy prévoit de perfectionner ses produits PERC en renforçant la recherche et le développement dans le collage, la métallisation et une nouvelle structure dans la cellule, ainsi qu'en perfectionnant les innovations au niveau des extrémités des modules. La production de masse de modules à double face de 400 W est prévue pour 2019.

