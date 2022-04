Risen Energy lance des produits BIPV et HJT à très faible teneur en carbone

NINGBO, Chine, 4 avril 2022 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, l'un des principaux fabricants de modules solaires en Chine, vient de terminer sa conférence de presse à Ninghai, dans la province du Zhejiang, consacrée au lancement de sa dernière gamme de produits photovoltaïques intégrés aux bâtiments (BIPV), qui comprend Super Top, Super Tile et sa dernière offre d'hétérojonction (HJT), Hyper-ion. L'ensemble de la gamme permet de réduire davantage la consommation de carbone et d'améliorer les performances de production d'énergie, ce qui élargit considérablement les possibilités de développement et de mise en œuvre des produits BIPV et HJT.

Le Super BIPV est le premier à fournir des toits « verts ».

En Chine, toutes les industries ont pris le train en marche de la réduction des émissions de carbone, le gouvernement chinois s'étant fixé des objectifs de plafonnement et de neutralité en matière de carbone. En 2021, le gouvernement a déployé une série de politiques de réduction du carbone visant spécifiquement le secteur du bâtiment et de la construction, afin d'encourager la construction de bâtiments et d'environnements plus verts et à faible émission de carbone et de préparer le secteur à l'arrivée de l'ère du pic et de la neutralité carbone. En réponse à ces politiques, Risen Energy, en tant que leader et pionnier dans le domaine du photovoltaïque, a lancé deux produits clés, le Super Top pour les toits des bâtiments industriels et commerciaux et le Super Tile pour les toits résidentiels. Ces deux produits remplissent toutes les conditions requises pour contribuer à l'effort visant à peupler la Chine d'un parc immobilier vert et respectueux de l'environnement : ils sont sûrs, fiables, économiques, diversifiés dans leurs applications, faciles à installer et d'un aspect esthétique agréable.

La caractéristique unique de Super Top est une nouvelle méthode d'assemblage de la plaque d'acier et du module PV, de sorte que les modules se fondent parfaitement dans les couleurs habituellement adoptées par l'industrie sidérurgique et peuvent être entièrement intégrés au processus de construction plutôt que boulonnés par la suite. Il s'agit de nouveaux modules sans cadre en double verre avec des plaquettes de 210 mm. Le double vitrage 210+ garantit une capacité de production d'énergie élevée, le cadre sans rebord empêche l'accumulation de poussière sur le dessus de l'appareil et la cellule 210+HJT permet un gain de production d'énergie de 7 %. Le module, d'une puissance de 740 W, est équipé d'un verrouillage vertical à 360 degrés, est étanche et ne présente aucune dégradation de l'ombre, ce qui permet d'augmenter le gain de production d'énergie de 1,5 % supplémentaire.

En ce qui concerne l'esthétique du module, Super Top est proposé en option avec des plaques en aluminium-zinc-magnésium ou en acier à revêtement de couleur et des teintes personnalisées pour satisfaire les préférences de l'utilisateur final. L'installation est simple et rapide et peut être réalisée par une seule personne, tandis que l'exploitation et la maintenance post-installation sont réduites au minimum. La conception du produit lui-même, qui résiste à la corrosion, et son excellente résistance au vent et au feu permettent de prolonger les périodes entre chaque contrôle de maintenance, pour une expérience sûre et sans inquiétude.

La Super Tuile de 1817 mm x 420 mm est disponible dans une variété de couleurs et de formes qui s'adaptent parfaitement aux systèmes de toiture des maisons d'habitation. Le module a une puissance maximale de 120 watts et une conception antipoussière qui améliore l'efficacité de la production d'énergie de 5 %. Comme pour Super Top, l'installation est facile et rapide et peut être effectuée par une seule personne, ce qui permet d'économiser 30 % des coûts de construction.

Super Tile se décline en deux formats, « empilé » et « tuile », pour répondre aux diverses préférences des utilisateurs finaux. Le coût est fondamentalement équivalent à celui d'un système distribué domestique et des tuiles qui auraient occupé le même espace. Avec un coût pratiquement inchangé par rapport aux anciennes solutions, la Super Tuile à faible émission de carbone répond mieux à la demande actuelle du marché.

Hyper-ion renforce la valeur écologique des produits HJT

La maîtrise des coûts a toujours été un problème difficile qui, jusqu'à présent, a empêché la technologie HJT de se généraliser. En s'appuyant sur des technologies de pointe en matière de physique des semi-conducteurs, de conditionnement des semi-conducteurs, de matériaux de base et de conception des équipements, après des milliers d'itérations, Risen Energy a finalement lancé un produit dont elle peut être fière. Le nouveau produit - la cellule Hyper-ion - utilise la technologie 210 HJT half-cut 120 micron et microcristalline, atteignant un rendement super élevé dépassant 25,2 %. En se basant sur le calcul d'un projet de 100 MW dans la province de Hainan, la production d'électricité à long terme d'une solution HJT présente l'avantage de réduire le LCOE de plus de 10 % et peut-être même davantage si l'on compare à la fois les coûts d'investissement ponctuels et les frais généraux permanents associés aux procédés traditionnels.

S'appuyant sur les progrès de la technologie de passivation, l'appareil est doté d'une tension ouverte supérieure à 750 mV et de plaquettes ultra-minces dont l'épaisseur est nettement inférieure à celle de TOPCon et PERC, ainsi que de cellules minces HJT dont la valeur du carbone est inférieure de près de 30 % à celle de PERC. En utilisant un cadre en acier allié à haute résistance, le score de l'empreinte carbone de l'Hyper-ion est réduit de plus de 570 par kw à moins de 400 sans application de matériaux spéciaux en silicium, et peut être encore plus réduit, à près de 300 lorsque des matériaux spéciaux en silicium sont utilisés. Il s'agit là de repères très enviables dans le secteur des émissions de carbone très faibles.

Les modules HJT de Risen Energy ont une performance 5 fois supérieure à la norme requise par les spécifications d'essai de la CEI, tandis que le score de l'empreinte carbone certifié par un organisme tiers est inférieur à 400. En appliquant l'approche de l'empreinte carbone, la prime potentielle pour Hyper-ion peut atteindre 0,01 yuan par watt sur la base du prix actuel des droits d'émission de carbone européens, soit environ 80 euros par tonne.

Risen Energy prévoit de se concentrer principalement sur la recherche de produits de série à faible teneur en carbone, y compris la poursuite de la R&D sur les technologies BIPV, de cadre en acier et HJT, dans le but de lancer davantage de produits à faible teneur en carbone, de développer « l'univers à faible teneur en carbone » du photovoltaïque, de faciliter le développement vert et durable et d'accélérer la transition vers une ère sans carbone.

