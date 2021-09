Risen Energy obtient la note de bronze d'EcoVadis pour son engagement en faveur du développement vert et durable

NINGBO, Chine, 14 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Risen Energy a récemment reçu la note de bronze de la société française EcoVadis pour ses performances supérieures. La société s'est engagée depuis longtemps à faire du développement durable le principe directeur de ses efforts en matière de responsabilité sociale, tout en étant activement engagée dans l'établissement d'un écosystème vert et durable mondial, établissant ainsi une référence pour la prochaine étape de développement de l'industrie.

EcoVadis est un système de certification international très crédible, qui a été largement accepté et reconnu par le Fortune Global 500 ainsi que par tous les clients multinationaux et haut de gamme de Risen Energy. La certification, spécialement conçue pour les plates-formes de systèmes construites par des organisations internationales de gestion de la chaîne d'approvisionnement, couvre tous les programmes de gouvernance d'entreprise dans les opérations commerciales, à l'exception de la qualité, et procède à une évaluation systématique en termes de structure globale, d'environnement, de travail et de droits de l'homme, d'intégrité commerciale et d'approvisionnement durable de l'entreprise.

Intégrer la durabilité dans la stratégie globale

Risen Energy a toujours franchi des étapes importantes en matière de durabilité, sa gamme de produits ayant obtenu les certifications TÜV, CE, UL, GS, ROHS, REACH, PAHS et d'autres certifications internationales. L'entreprise a récemment obtenu la certification de l'empreinte carbone en France et la certification de la protection contre les incendies en Italie. Risen Energy a considérablement optimisé son empreinte carbone et réduit continuellement les émissions de carbone depuis la production et l'approvisionnement jusqu'au cycle de vie complet, tout en maintenant une efficacité et des rendements élevés. De plus, la société a adhéré cette année au Pacte mondial des Nations unies, se conformant ainsi à ses exigences strictes en matière de gestion interne et d'engagement en faveur du développement durable.

Une production verte et respectueuse de l'environnement

Risen Energy a toujours géré une production respectueuse de l'environnement afin d'atteindre la durabilité. Tirant parti de son leadership en termes de technologies et de produits, l'entreprise est souvent impliquée dans des projets de construction et de toiture photovoltaïque intégrée qui facilitent les économies d'énergie et la réduction des émissions. Risen Energy optimise également en permanence l'utilisation de ses ressources internes grâce à un ensemble de mesures, notamment un approvisionnement en eau unifié, des mises à niveau technologiques et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre d'un consensus mondial croissant sur la nécessité de passer aux énergies vertes.

Risen Energy a également fixé un objectif de contrôle de la pollution de 100 % d'émissions normalisées dans le but de s'engager dans une gestion scientifique des polluants et des déchets. Les déchets récupérables seront éliminés collectivement par des fournisseurs spécialisés pour être recyclés conformément aux lois et réglementations en vigueur. En veillant à ne négliger aucun détail dans la gestion des déchets et en adhérant systématiquement à un modus operandi de développement durable, Risen Energy a réussi à construire une entreprise respectueuse de l'environnement.

Mettre les personnes au premier plan pour protéger leurs droits et leurs intérêts

Risen Energy a fait de la planification à long terme d'opérations systématiques et standardisées un objectif important depuis sa création, et a développé des directives de gestion générale multi-systèmes basées sur des normes de certification internationales, dans le but de maximiser la protection de la santé et de la sécurité de ses employés. Ces directives comprennent, sans s'y limiter, la lutte contre la discrimination, le harcèlement, le travail forcé, l'interdiction absolue du travail des enfants, la sauvegarde des droits de libre réunion et de négociation collective, la protection de la vie privée de ses employés, l'aménagement raisonnable des horaires de travail et l'établissement de réglementations et de politiques strictes pour protéger les droits et les intérêts légitimes de ses employés.

Afin d'encourager davantage le progrès interne et de créer une culture d'entreprise qui recrute et conserve les employés les plus talentueux et les plus motivés, la société a mis en place un système d'incitation au bien-être qui aborde les questions les plus préoccupantes pour ses employés tout en offrant un environnement amusant et facile à naviguer sur le lieu de travail. Soucieuse d'inspirer chaque employé à toujours vouloir faire de son mieux, Risen Energy offre des opportunités de développement professionnel tout en encourageant la motivation de sa main-d'œuvre par le biais de programmes de formation internes périodiques et d'une révision fréquente des titres de poste dans une perspective constante d'évolution de carrière.

Gestion basée sur la conformité et l'intégrité

Risen Energy a construit un système d'entreprise qui vit selon le mantra suivant : « les promesses doivent être tenues et les actions doivent être résolues », tout en attendant de ses employés qu'ils « poursuivent l'excellence avec intégrité ». L'entreprise a établi un ensemble de directives qui font partie du programme de formation requis pour chaque nouvelle recrue. Risen Energy a toujours insisté sur le fait que ce qui est enseigné dans le programme ne vise qu'à répondre aux critères minimaux d'une conduite et d'une éthique commerciales acceptables, et que tout le monde est censé travailler ensemble pour former et vivre selon un ensemble de normes plus élevées qui sont pleinement mises en œuvre à tous les niveaux, en instaurant la confiance et en fournissant des services de qualité supérieure au marché.

La traçabilité verte pour des achats durables

Risen Energy respecte rigoureusement toutes les lois et réglementations applicables aux substances et produits chimiques à usage restreint, exigeant de tous ses fournisseurs de matières premières qu'ils fournissent des certificats de test RoHS et REACH pour leurs produits et qu'ils s'assurent que leurs produits finaux ont été testés par des tiers faisant autorité, garantissant qu'ils ne sont en aucun cas nocifs pour le corps humain et l'environnement. L'entreprise a adapté des instructions d'emballage programmées pour différents produits, dans le but de réduire la perte de matériaux d'emballage et d'augmenter le taux de recyclage dans les processus normalisés d'emballage, de chargement et de déchargement, de transport et de démontage.

