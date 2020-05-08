Risen Energy отгрузила первую партию модулей 500 Вт

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Risen Energy Co., Ltd

May 08, 2020, 07:20 ET

НИНБО (NINGBO), Китай, 8 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- 30 апреля стал важным и насыщенным днем для головного офиса компании Risen Energy в городе Нинхай, расположенном в китайской провинции Чжэцзян. В этот день накануне традиционных первомайских каникул после тщательной подготовки сотрудники компании отгрузили первую партию новых 500-ваттных модулей.

Risen Energy successfully ships first batch of 500W modules ahead of the start of the long May Day holiday
Risen Energy successfully ships first batch of 500W modules ahead of the start of the long May Day holiday

Risen Energy удалось преодолеть все препятствия, возникшие в начале этого года в связи с пандемией COVID-19 и фактически остановившие производственную деятельность большинства предприятий на территории страны. При активной поддержке местных властей компания полностью возобновила нормальный рабочий процесс. Чтобы гарантировать восстановление доэпидемических масштабов производства и одновременно предотвратить повторные вспышки коронавируса, Risen Energy пришлось принять ряд строгих мер. Предприятие выполнило научный анализ существующих производственных и логистических проблем, по результатам которого была разработана продуманная модель управления персоналом с учетом конкретных трудностей, возникших у компании. Подобный подход позволил обеспечить беспроблемное выполнение всех текущих заказов.

Эта партия 500-ваттных модулей отправилась в Малайзию: заказ на поставку продукции совокупной мощностью 20 мВт был размещен компанией Tokai Engineering в марте этого года. Являясь безусловным мировым лидером в вопросах создания уникальных высокоэффективных модулей 500 Вт, Risen Energy разработала конструкцию с использованием монокристаллических кремниевых пластин G12, повышающих эффективность модулей на 20,8%. Подобные модули сокращают приведенную стоимость энергии (LCOE) на 6%, а расходы на баланс системы (BOS) на 9,6%, одновременно повышая однолинейную выходную мощность на 30%.

С появлением кремниевых пластин увеличенного размера мировой сегмент фотовольтаики постепенно входит в эпоху 5.0, а Risen Energy играет ведущую роль в технологической трансформации отрасли. Однако поистине знаковое появление 500-ваттных модулей было бы невозможным без упорного труда специалистов по НИОКР Risen Energy и их неизменного стремления к совершенству. В планы компании входит выпуск 3 гигаватт модулей данной линейки, а запуск массового производства предполагается начать уже во втором квартале этого года. В третьем квартале Risen Energy намеревается приступить к выполнению крупных коммерческих заказов.

Высококачественные продукты и первоклассная сервисная поддержка - фундаментальные принципы деятельности компании. Предприятие неизменно стремится не только оправдывать, но и превосходить ожидания своих клиентов. Своевременная поставка первой партии 500-ваттных модулей, осуществленная невзирая на сложный эпидемический период, получила высокую оценку от заказчика Tokai Engineering.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1165641/Risen_Energy_500W_modules.jpg

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SOURCE Risen Energy Co., Ltd

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Risen Energy отгрузила первую партию модулей 500 Вт

News provided by

Risen Energy Co., Ltd

May 08, 2020, 07:20 ET