Risen Energy отгрузила первую партию модулей 500 Вт

Risen Energy удалось преодолеть все препятствия, возникшие в начале этого года в связи с пандемией COVID-19 и фактически остановившие производственную деятельность большинства предприятий на территории страны. При активной поддержке местных властей компания полностью возобновила нормальный рабочий процесс. Чтобы гарантировать восстановление доэпидемических масштабов производства и одновременно предотвратить повторные вспышки коронавируса, Risen Energy пришлось принять ряд строгих мер. Предприятие выполнило научный анализ существующих производственных и логистических проблем, по результатам которого была разработана продуманная модель управления персоналом с учетом конкретных трудностей, возникших у компании. Подобный подход позволил обеспечить беспроблемное выполнение всех текущих заказов.

Эта партия 500-ваттных модулей отправилась в Малайзию: заказ на поставку продукции совокупной мощностью 20 мВт был размещен компанией Tokai Engineering в марте этого года. Являясь безусловным мировым лидером в вопросах создания уникальных высокоэффективных модулей 500 Вт, Risen Energy разработала конструкцию с использованием монокристаллических кремниевых пластин G12, повышающих эффективность модулей на 20,8%. Подобные модули сокращают приведенную стоимость энергии (LCOE) на 6%, а расходы на баланс системы (BOS) на 9,6%, одновременно повышая однолинейную выходную мощность на 30%.

С появлением кремниевых пластин увеличенного размера мировой сегмент фотовольтаики постепенно входит в эпоху 5.0, а Risen Energy играет ведущую роль в технологической трансформации отрасли. Однако поистине знаковое появление 500-ваттных модулей было бы невозможным без упорного труда специалистов по НИОКР Risen Energy и их неизменного стремления к совершенству. В планы компании входит выпуск 3 гигаватт модулей данной линейки, а запуск массового производства предполагается начать уже во втором квартале этого года. В третьем квартале Risen Energy намеревается приступить к выполнению крупных коммерческих заказов.

Высококачественные продукты и первоклассная сервисная поддержка - фундаментальные принципы деятельности компании. Предприятие неизменно стремится не только оправдывать, но и превосходить ожидания своих клиентов. Своевременная поставка первой партии 500-ваттных модулей, осуществленная невзирая на сложный эпидемический период, получила высокую оценку от заказчика Tokai Engineering.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1165641/Risen_Energy_500W_modules.jpg

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SOURCE Risen Energy Co., Ltd