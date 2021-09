Risen Energy otrzymuje brązowy medal EcoVadis za zaangażowanie w zrównoważony rozwój ekologiczny

NINGBO, Chiny, 14 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Francuska platforma technologiczna EcoVadis uhonorowała niedawno Risen Energy brązowym medalem za dokonania. Spółka od dawna podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, leżące u podstaw realizowanych przez nią działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, jednocześnie aktywnie angażuje się w kształtowanie ogólnoświatowego ekologicznego i zrównoważonego ekosystemu, wyznaczając punkt odniesienia dla kolejnego etapu rozwoju branży.

EcoVadis to cieszący się dużym zaufaniem międzynarodowy system certyfikacji powszechnie akceptowany i uznawany przez Fortune Global 500, a także wszystkich, wielonarodowych, najznamienitszych klientów Risen Energy. System certyfikacji, stworzony przede wszystkim z myślą o platformach systemowych tworzonych przez organizacje zarządzające międzynarodowym łańcuchem dostaw, uwzględnia wszystkie, wdrażane przez przedsiębiorstwa programy ładu korporacyjnego, z wyjątkiem programów oceny jakości, dokonujący regularnej oceny ogólnej struktury przedsiębiorstwa, otoczenia biznesowego, kadr i praw człowieka, integralności i zrównoważonego zarządzania dostawami.

Zrównoważony rozwój częścią kompleksowej strategii

Risen Energy nieprzerwanie realizuje kamienie milowe na drodze do zrównoważonego rozwoju, a jej produkty mogą się poszczycić atestami TÜV, CE, UL, GS, ROHS, REACH, PAHS i innych, międzynarodowych instytucji certyfikujących. Spółka uzyskała ostatnio francuski atest w zakresie śladu węglowego oraz włoski atest w zakresie ognioodporności. Risen Energy znacząco zoptymalizowała emitowany ślad węglowy i nieprzerwanie ogranicza emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu, w tym na etapie produkcji i zarządzania dostawami, jednocześnie jednak utrzymuje wysoką wydajność i zdolności produkcyjne. Ponadto, w tym roku spółka przystąpiła do inicjatywy ONZ pod nazwą Global Compact, co potwierdza, że spółka spełnia surowe wymagania dotyczące wewnętrznego zarządzania i zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Ekologiczna i przyjazna dla środowiska produkcja

Risen Energy od zawsze prowadzi produkcję odpowiedzialną wobec środowiska naturalnego, co pozwala jej na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując pozycję lidera w dziedzinie technologii i produktów spółka często angażuje się w opracowywanie i realizację zintegrowanych projektów fotowoltaicznych sprzyjających oszczędzaniu energii i ograniczaniu emisji. Risen Energy nieprzerwanie optymalizuje również wykorzystywanie posiadanych zasobów wewnętrznych prowadząc szereg działań, między innymi, zunifikowane dostawy wody, modernizacje technologii oraz kontrolowanie emisji gazów cieplarnianych, które wpisują się w coraz bardziej powszechnie dostrzeganą na świecie konieczność przejścia na energię ze źródeł odnawialnych.

Risen Energy wyznaczyło również cel kontrolowania zanieczyszczeń ze w 100% znormalizowanej emisji, który ma jej pozwolić na zaangażowanie się w naukowe kontrolowanie poziomu substancji zanieczyszczających i odpadów. Odpady odnawialne będą utylizowane wspólnie przez wyspecjalizowanych dostawców technologii recyklingowych zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami i przepisami prawa. Dzięki drobiazgowej kontroli postępowania z odpadami i nieprzerwanemu stosowaniu się do modus operandi na rzecz zrównoważonego rozwoju, Risen Energy z powodzeniem tworzy przedsiębiorstwo przyjazne środowisku naturalnemu.

Najważniejsi są ludzi oraz ochrona ich praw i interesów

Risen Energy już na początku działalności wdrożyło długoterminową strategię planowania systematycznej i znormalizowanej działalności, opracowało również wielosystemowe, ogólne, oparte na międzynarodowych standardach certyfikacji wytyczne służące maksymalnej ochronie życia i bezpieczeństwa pracowników. Wytyczne te odnoszą się, między innymi, do przeciwdziałania dyskryminacji, prześladowaniom, pracy przymusowej, zapobiegania pracy dzieci, gwarantowania wolności zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych, ochrony prywatności pracowników, wprowadzenia godziwego wymiaru pracy, a także wdrożenia surowych regulaminów i strategii na rzecz ochrony ustawowych praw i interesów pracowników.

Aby osiągnąć kolejny etap rozwoju wewnętrznego i stworzyć w przedsiębiorstwie kulturę sprzyjającą rekrutowaniu i utrzymywaniu zatrudnienia najbardziej utalentowanych i zmotywowanych pracowników, spółka wdrożyła system zabezpieczenia społecznego powalający na rozwiązanie problemów najbardziej nurtujących pracowników, a także stworzenie przyjaznego i nienastręczającego trudności środowiska pracy. Zachęcając każdego pracownika do możliwie najlepszego wykonywania powierzonej pracy Risen Energy oferuje możliwości rozwoju zawodowego, a jednocześnie wzmacnia motywację swoich pracowników poprzez prowadzenie okresowych, wewnętrznych programów szkoleniowych i częstych weryfikacji stanowisk pracy dających możliwość ciągłego pięcia się po szczeblach kariery zawodowej.

Zarządzanie oparte na zgodności i integralności

Risen Energy stworzyło system korporacyjny, któremu przyświeca motto „spełniaj obietnice i podejmuj działania", a który ma sprzyjać „doskonaleniu i rozwijaniu poczucia integralności" wśród pracowników. Spółka wdrożyła zestaw wytycznych stanowiących część programu szkoleniowego, w którym każdy nowo zatrudniony pracownik musi wziąć udział. Risen Energy zawsze podkreślało, że zakres tego programu obejmuje jedynie niezbędne wymogi minimalne w zakresie akceptowalnego zachowania i etyki w miejscu pracy, oraz że każdy musi się nauczyć współpracować ze sobą wzajemnie, bo tylko w ten sposób można osiągnąć wyższe standardy działania, zbudować zaufanie i świadczyć najlepszej jakości usługi.

Przestrzeganie surowych norm środowiskowych w łańcuchu dostaw

Risen Energy rygorystycznie przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i uregulowań dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych i chemikaliów i wymaga, aby wszyscy dostawcy surowców posiadali atesty badań RoHS i REACH wydane dla oferowanych przez nich produktów oraz zagwarantowali, że oferowane przez nich produkty końcowe zostały przebadane przez wyznaczone instytucje trzecie i uznane za nieszkodliwe dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Spółka wdrożyła zasady pakowania dostosowane ściśle do rodzajów poszczególnych produktów, które pozwalają na ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych i zwiększenie liczby tworzyw zdatnych do recyklingu w ustandaryzowanym procesie pakowania, ładowania i rozładowywania, przewozu i rozbiórki towaru.

