Risen Energy passa a ser um dos três fornecedores de módulos fotovoltaicos mais populares do mercado brasileiro

NINGBO, China, 28 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Greener, importante instituição brasileira de pesquisa, lançou recentemente o Relatório Estratégico de Pesquisa de Mercado sobre Geração de Energia Fotovoltaica em 2019. O estudo foi conduzido por 884 integradores de sistemas entre 19 de dezembro de 2019 e 27 de janeiro de 2020.

De acordo com o relatório, os módulos solares brasileiros utilizaram principalmente importações em 2019, com um volume de importação de 4,14 GW, 120,3% acima do patamar de 1,88 GW de 2018. Conforme os dados, a Risen Energy tornou-se em 2019 uma das três marcas mais populares do Brasil, e os embarques da Risen Energy no mercado brasileiro corresponderam a cerca de 500 MW.

Além disso, a Risen Energy adere à estratégia de desenvolvimento global e continua expandindo a escala dos mercados estrangeiros, obtendo realizações notáveis em muitos países e regiões. De acordo com os dados de exportação de módulos de 2019 divulgados pelo mecanismo de consulta Zhixinzixun, o volume de exportação dos módulos da Risen Energy em 2019 foi de cerca de 5,53 GW. No mercado indiano, a Risen Energy classificou-se com êxito entre os três primeiros em embarques de módulos na Índia em 2019.

"O Brasil é um mercado emergente com grande potencial de crescimento e uma das nossas localizações estratégicas no exterior", diz Bob Hao, responsável pelas vendas da Risen Energy no mercado brasileiro. "Em 2020, vamos aderir à implementação da estratégia de localização, expandindo ainda mais o mercado brasileiro, a fim de atingir a meta da empresa de 1 GW de embarques no mercado brasileiro. Também vamos nos esforçar para continuar fornecendo aos clientes brasileiros serviços e produtos de módulos de alta qualidade."

FONTE Risen Energy Co., Ltd

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd