Risen Energy po raz kolejny wśród „10 najlepszych marek modułów fotowoltaicznych w Chinach" - 5. miejsce

NINGBO, Chiny, 29 maja 2020 r. /PRNewswire/ -- W ostatnim czasie w internecie zorganizowano 5. Konferencję Fotowoltaiczną Century, współorganizowaną przez Century New Energy Network i Photovoltaic Brand Lab (PVBL). Podczas konferencji ogłoszono tegoroczny ranking marek fotowoltaicznych PVBL Annual Photovoltaic Brand Rankings List, który szeroko uznawany jest za punkt odniesienia dla chińskiego rynku fotowoltaiki. Spółka Risen Energy otrzymała cztery wyróżnienia, m.in. uznano ją za jedną z najlepszych marek fotowoltaicznych świata (Global Top Photovoltaic Brands) i przyznano nagrodę za innowacje technologiczne (Technological Innovation Award). Pozostałe dwa wyróżnienia to piąte miejsce wśród 10 najlepszych marek modułów fotowoltaicznych (Top Ten Module Brands) i dziewiąte wśród 10 najlepszych marek inwestujących w elektrownie (Top Ten Power Station Investor Brands).

Spółka Risen Energy utrzymuje się na liście 10 najlepszych marek modułów fotowoltaicznych od kilku lat. Piąte miejsce w tym roku świadczy o przynależności spółki do najlepszych chińskich przedsiębiorstw pod względem ogólnej siły marki. Jako spółka, której akcje klasy „A" notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen i jeden ze światowych liderów wśród notowanych na giełdzie producentów urządzeń fotowoltaicznych, Risen Energy wyrosła z roli firmy przodującej na krajowym rynku i zaznaczyła swoją obecność w innych częściach świata, zachowując przy tym zdolność do uważnej obserwacji rynku. Spółka od początku istnienia angażuje się w działania badawczo-rozwojowe w zakresie opracowywania niedrogich i wysokowydajnych produktów, dzięki czemu stała się właścicielem praw do szeregu niezależnie wypracowanych technologii i ma na swoim koncie liczne osiągnięcia technologiczne.

Wieloletnie wysiłki na polu badań i rozwoju oraz innowacyjności pozwoliły spółce opracować wiele użytecznych technologii, w tym technologii heterozłącza z cienką warstwą wewnętrzną (HIT), modułu PERC, ogniwa TOPCON i pierwszej wielkoskalowej płytki do 50-ogniwowego modułu 210 mm. Do tego należy dodać nowe technologie modułowe, takie jak półogniwa, wzory patchworkowe, dwustronne ogniwa gontowe, ultracienkie szkło dwustronne i panele tylne o wysokiej odbijalności. Risen Energy jest nie tylko pierwszym na świecie producentem modułów fotowoltaicznych, który wyprodukował wysokowydajne moduły o mocy 500W, ale także pierwszym, który otrzymał na nie zamówienie i dostarczył ich partię. Pomimo wyzwań, które niesie ze sobą pandemia COVID-19, wyczekiwana pierwsza partia została dostarczona na dzień przed Świętem Pracy, co pozwoliło uniknąć praktycznie tygodniowego opóźnienia spowodowanego świąteczną przerwą.

Poza wybitnymi osiągnięciami w zakresie wspieranych przez technologię działań badawczo-rozwojowych, spółka Risen Energy silnie angażuje się w budowę i zarządzanie elektrowniami. Spółka opracowała jak dotąd i obsługuje już liczne elektrownie fotowoltaiczne w wielu krajach i regionach w ramach chińskiej inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, w tym w Australii, Indiach, Kazachstanie, Malezji, Nepalu i Wietnamie.

Leon Chuang, dyrektor ds. marketingu na świecie w Risen Energy, powiedział: „Zdobycie czterech wyróżnień nie tylko przynosi nam szczególne uznanie ze strony całej branży, ale również służy jako zachęta do przyszłego rozwoju. Spółka Risen Energy nadal będzie zwiększać swoje możliwości technologiczne w zakresie B+R, podnosić widoczność marki i współpracować z partnerami branżowymi, aby wspierać wysiłki branży fotowoltaicznej w kierunku opracowywania produktów o coraz wyższej wydajności".

