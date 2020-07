Risen Energy podpisuje umowę na wykonawstwo w formule „pod klucz" dotyczącą inwestycji o mocy 250 MW w Wietnamie

Spółka osiąga dalsze znakomite sukcesy na rynkach zagranicznych.

NINGBO, Chiny, 17 lipca 2020 r. /PRNewswire/ - Spółka Risen Energy Co., Ltd. (SZSE:300118) ogłosiła ostatnio, że będzie dostawcą usług wykonawstwa w formule „pod klucz" dla projektu 4/5 Xinghai Group (o całkowitej mocy 250 MW) w Loc Ninh w Wietnamie i przewiduje zakończenie dostaw w grudniu tego roku. Obiekt, który jest jednym z największych projektów wykonawstwa w formule „pod klucz" na świecie finansowanym ze środków prywatnych, pomoże spółce dodatkowo poprawić jej konkurencyjność na rynku wietnamskim po pomyślnym podłączeniu do sieci.

W Wietnamie, gdzie bezpośrednie nasłonecznienie występuje przez 2000-2500 godzin rocznie, należy do krajów Azji Południowo-Wschodniej, które mogą najlepiej wykorzystać korzyści płynące z energii słonecznej. Gorący i wilgotny klimat kraju powoduje jednak podniesienie kryteriów stabilnego działania komponentów. W celu zapewnienia powodzenia przedsięwzięcia Risen Energy wykorzysta w projekcie wysokowydajne komponenty firmy Jaeger, które wykazują się wyższą odpornością na degradację pod wpływem promieniowania słonecznego (LID) i degradację pod wpływem promieniowania słonecznego i podwyższonej temperatury (LeTID). Ponadto komponenty mają przyczynić się do obniżenia LCOE (rozłożonego kosztu energii) i zwiększenia przychodów z energii wytwarzanej przez obiekt.

Jako jedna z pierwszych spółek z branży fotowoltaiki wkraczających na rynek wietnamski Risen Energy szybko wdrożyła strategię ukierunkowaną na lokalizację zasobów, rekrutację miejscowych specjalistów i tworzenie lokalnych oddziałów. To podejście w znacznym stopniu przyczyniło się do pozyskania przez firmę licznych zamówień. Spółka poszerzyła swój globalny zasięg dzięki ukończonym inwestycjom w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii. Najbardziej warte wspomnienia są znakomite rezultaty na rynkach korzystających z inicjatywy rządu chińskiego „Pas i Droga", m.in. Nepalu, Bangladeszu, Kazachstanu i Malezji.

Odnosząc się do nawiązanej współpracy, przedstawiciel Risen Energy powiedział „Bardzo się cieszymy ze współpracy z Xinghai Group nad tą inwestycją. Współpraca nie tylko dodatkowo skonsoliduje pozycję spółki na rynku w Wietnamie, ale także przyspieszy rozwój sektora czystej energii w Wietnamie i Azji Południowo-Wschodniej. Będziemy nadal w pełni wykorzystywać nasze atuty, aby realizować zróżnicowane potrzeby klientów na całym świecie i dostarczać im produkty i usługi fotowoltaiczne wyższej jakości".

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd