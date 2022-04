Risen Energy podpisuje umowy na dostawę modułów solarnych o mocy powyżej 2 GW ze stelażem ze stopu stali o wysokiej wytrzymałości

NINGBO, Chiny, 29 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd., chiński producent modułów solarnych, poinformował niedawno, że spółka podpisała umowy na dostawę modułów solarnych serii 210 o mocy 2 GW ze stelażem ze stopu stali o wysokiej wytrzymałości, które wprowadzono na rynek w listopadzie 2021 r., a które zostaną wykorzystane przy realizacji projektów w Hiszpanii, a także w prowincji Hainan i Guangxi oraz o wolumenie dostaw już dziś przekraczającym moc 300 MW.

Zastosowanie technologii stelaży wykonanych ze stopu stali o wysokiej wytrzymałości, która przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zużycia energii, odzwierciedla dążenia spółki Risen Energy do wniesienia wkładu w przejście na gospodarkę emisyjną w erze neutralności emisyjnej. Jest też potwierdzeniem nowego podejścia spółki do reagowania na ogólnoświatowe wezwanie do osiągnięcia neutralności emisyjnej, zoptymalizowania emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu, opracowywania innowacyjnych technologii ograniczających zużycie energii w procesie produkcji oraz przyczyniania się do oszczędzania energii w sektorze energii odnawialnej, a także osiągnięcia celów ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dzięki zastosowaniu stalowego stelaża o doskonałej odporności na zużycie, wysokiej wytrzymałości i sztywności moduł uzyskuje nie tylko większą stabilność, ale także samoregenerującą się powłokę wykonaną ze stopu cynku, aluminium i magnezu oferującą nadzwyczajną odporność na rdzewienie, a także gwarantującą wyjątkową wydajność, nawet w najbardziej surowych warunkach środowiskowych. Wytwarzane przez Risen Energy moduły ze stalowym stelażem są obecnie produktem najchętniej wybieranym przez klientów spółki.

Do gamy produktów Risen Energy, w których zastosowano zaawansowaną technologię stalowego stelaża, należą moduły z serii TITAN i [email protected], a także wprowadzony na rynek pod koniec marca produkt wyposażony w heterozłącza o nazwie Hyper-ion. W przyszłości spółka zamierza kontynuować dążenia do optymalizowania śladu węglowego w sektorze modułów wysokowydajnych i zaoferować klientom nowe produkty, dzięki którym oni również będą mogli przyczynić się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd