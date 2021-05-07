Risen Energy получает 3 отраслевые награды благодаря выдающимся результатам деятельности

Компания Risen Energy Co., Ltd, являющаяся одним из лидеров отрасли, была приглашена на этот семинар, где получила три отраслевые награды. Одна из них — премия за выдающиеся заслуги в качестве технического директора (Outstanding CTO Award) — была вручена старшему директору компании Risen Energy по НИОКР Лю Яфену (Liu Yafeng). В своей решимости действовать на опережение отраслевых трендов Лю Яфен и подразделение НИОКР компании Risen Energy участвовали в конкурсе как представители категории 210-миллиметровых крупноформатных модулей на основе кремниевых пластин и модулей с гетеропереходами. Несмотря на ряд технических проблем это подразделение разработало как модули серии Titan, так и высокоэффективные модули с гетеропереходами, которые вывели отрасль на уровни 5.0 и 6.0. Предполагается, что в перспективе сочетание модулей серии Titan и модулей с гетеропереходами выведет отрасль на уровень 7.0.