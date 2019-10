Risen Energy poszerza międzynarodowy zasięg przez zamówienie na moduły o mocy 150 MW od malezyjskiej elektrowni

NINGBO, Chiny, 11 października 2019 r. /PRNewswire/ -- Chiński producent paneli słonecznych, firma Risen Energy Co., Ltd. niedawno ogłosiła przyjęcie zamówienia na dostawę wysoko wydajnych modułów fotowoltaicznych o mocy 150 MW na potrzeby elektrowni w Malezji. Malezyjski Minister Energetyki, Nauki, Technologii, Środowiska i Zmian Klimatycznych Yb Yeo Bee Yin wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy. Jest to jak do tej pory największe zamówienie na moduły zdobyte przez firmę Risen Energy tak w Malezji, jak i ogólnie od zagranicznej, pływającej elektrowni.