Risen Energy poszerza obecność na polskim rynku i podpisuje zamówienia na dostawę modułów solarnych na potrzeby elektrowni o mocy 8 MW i 6,6 MW

NINGBO, Chiny, 30 września 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Risen Energy Co., Ltd podpisała niedawno umowy na dostawę modułów o mocy 8 MW na potrzeby naziemnej elektrowni w Polsce. Projekt wykorzystywał będzie wyłącznie wysoko wydajne, monokrystaliczne moduły o mocy 300 W firmy Risen, których dostawy rozpoczęły się pod koniec sierpnia. Kierownik planowania produkcji firmy Risen Energy stwierdził, że „dostawa wysokiej jakości modułów na czas będzie możliwa dzięki dobremu planowaniu produkcji". Budowa zakładu rozpocznie się w listopadzie i ma zostać zrealizowana do końca roku. Zakład będzie jedyną dużą naziemną elektrownią fotowoltaiczną tego typu w regionie.

Firma podpisała także zamówienie na moduły polikrystaliczne 330 W o łącznej mocy 6,6 MW na potrzeby drugiego projektu w Polsce. Budowa drugiej elektrowni rozpocznie się w październiku przy współpracy z miejscową firmą EPC, a zgodnie z planami zakład ma być podłączony do sieci przed początkiem roku 2020.

Według polskich danych statystycznych co do obsługi celnej po zniesieniu minimalnych cen importu (MIP) w Europie dostawy modułów do Polski znacznie się zwiększyły. Liczba projektów objętych obecnie przetargami wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na nowe instalacje. Ponadto cele wyznaczone na rok 2020 i 2025 są na dobrej drodze do realizacji, co podkreśla coraz większy apetyt na moduły w Polsce.

– Położenie Polski dokładnie na głównym łuku trasy lądowej Inicjatywy Pasa i Drogi oznacza, że wpływ programu w kraju będzie znaczący w ciągu najbliższych 10, 20, a nawet 30 lat – wyjaśnił Wu Meizhong, dyrektor sprzedaży w Risen Energy Europe. – Uważamy, że to nowy rynek z dużym potencjałem. Zmiany w polskiej ustawie energetycznej mają przyspieszyć budowę elektrowni fotowoltaicznych w całym kraju. Będziemy nadal zacieśniać współpracę z lokalnymi dystrybutorami, promować budowę elektrowni na polskim rynku i zapewniać większemu gronu klientów wysokiej jakości produkty – dodał dyrektor.

Niedawno firma Risen Energy zwiększyła obecność na rynkach zagranicznych leżących wzdłuż Inicjatywy Pasa i drogi oraz przyjęła pozycję lidera w budowie infrastruktury czystej energii. Firma Risen Energy będzie nadal zwiększać obecność zagraniczną, pracować z miejscowymi dostawcami i dystrybutorami, podnosić międzynarodową konkurencyjność i wnosić wkład w społeczność ekologicznej energii.

