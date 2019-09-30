Risen Energy расширяет свое присутствие на рынке Польши, заключая соглашения о поставке модулей для двух СЭС мощностью 8 мВт и 6,6 мВт

НИНБО (NINGBO), Китай, 30 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd. недавно заключила договор на поставку модулей мощностью 8 мВт для наземной электростанции в Польше. Проект предусматривает использование высокоэффективных монокристаллических модулей 300 Вт производства Risen, поставки которых начались в конце августа. Менеджер по планированию производства Risen Energy отметил: "Мы обеспечим своевременную поставку высококачественного оборудования посредством эффективного контроля за производственным планом". Строительство станции начнется в ноябре. Завершить работы планируется до конца этого года. Объект станет самой крупной наземной солнечной электростанцией в этом регионе.

Китайская компания также получила заказ на поставку 6,6 мВт эффективных поликристаллических модулей мощностью 330 Вт для нужд второго польского проекта. Строительство второй станции начнется в октябре совместно с региональным ЕРС-подрядчиком. По проекту, СЭС будет подключена к национальной энергосети еще до начала 2020 года.

Согласно статистическим данным польской таможни, после отмены минимальных расценок на ввозимые в Европу товары (MIP) объем поставок модулей в Польшу заметно вырос. Число реализуемых на сегодняшний день проектов подтверждает растущий спрос на новые инсталляции. Кроме того, власти региона активно работают над достижением целей, поставленных на 2020 и 2025 годы, что свидетельствует о росте спроса на модули в Польше.

"Географическое расположение Польши прямо на основной оси наземного маршрута инициативы "Пояс и путь" означает, что данная инициатива будет играть важную роль в развитии страны в ближайшие 10, 20 и даже 30 лет, - прокомментировал директор по продажам Risen Energy Europe Ву Мэйчжун (Wu Meizhong). - Мы считаем, что это рынок обладает колоссальным потенциалом. Реформа польского законодательства в сфере инновационной энергетики должна повысить темпы реализации фотоэлектрических проектов по всей стране. Мы и дальше будем наращивать сотрудничество с региональными дистрибьюторами, продвигать развитие польского рынка солнечной энергии и предоставлять высококачественную продукцию еще большему числу потребителей".

За последнее время компания Risen Energy заметно нарастила свое присутствие на рынках стран, охватываемых инициативой "Пояс и путь", взяв на себя лидерскую роль в создании инфраструктуры возобновляемой энергетики. Предприятие и дальше будет осваивать зарубежные рынки, взаимодействовать с местными обслуживающими компаниями и дистрибьюторами, повышать собственную конкурентоспособность и вносить вклад в развитие сообщества экологически безопасной энергетики.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd