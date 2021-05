Risen Energy reconnu comme le fabricant de modules « le plus performant » par PVEL

NINGBO, Chine, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, un des principaux fabricants de produits solaires et photovoltaïques haute performance, a été reconnu comme le « plus performant » pour la fiabilité et la performance exceptionnelles de ses produits parmi les fabricants mondiaux de modules PV par PV Evolution Labs (PVEL), le principal laboratoire d'essai indépendant pour le secteur mondial de l'énergie solaire.

L'entreprise est l'un des deux seuls fabricants de modules photovoltaïques de portée mondiale à obtenir cette reconnaissance pour la sixième fois consécutive depuis la création de la désignation Top Performer.

Cette reconnaissance est basée sur les résultats du programme de qualification des produits (PQP), présentés dans le tableau de bord 2021 sur la fiabilité des modules photovoltaïques publié par PVEL, suite aux inspections d'usine qui ont eu lieu au cours des 18 mois précédant 2020. En mettant l'accent sur l'évaluation de la performance des modules PV en termes de cycle thermique, de chaleur humide, de charge mécanique dynamique, de dégradation induite par le potentiel, de fichiers PAN, etc., le PQP a été conçu pour reconnaître de manière indépendante les fabricants qui surpassent leurs concurrents en termes de qualité et de durabilité des produits, et pour fournir aux acheteurs d'équipements PV et aux investisseurs de centrales électriques des données indépendantes et cohérentes sur la fiabilité et la performance permettant une gestion efficace des fournisseurs.

Tristan Erion-Lorico, responsable de l'activité des modules PV chez PVEL, a déclaré : « La représentation dans le tableau de bord sur la fiabilité des modules PV de PVEL démontre qu'un fabricant a atteint un niveau significatif de fiabilité des modules. Pour garantir des niveaux de qualité et de fiabilité élevés, les fournisseurs doivent maintenir des normes strictes de contrôle de la qualité lorsqu'ils introduisent de nouveaux produits. Nous sommes heureux de reconnaître Risen Energy comme le fabricant le plus performant et nous avons hâte de tester les nouveaux produits Risen Energy car la société continue d'innover. »

« Notre objectif est toujours de satisfaire le désir de nos clients pour générer plus d'énergie, plus longtemps », souligne Bypina Veerraju Chaudary, directeur des ventes et du marketing (CSMO) de Risen. « Il est encourageant de voir Risen reconnu comme le fabricant le plus performant par une tierce partie renommée et faisant autorité telle que PVEL, soulignant notre objectif principal avec des résultats tangibles qui démontrent fondamentalement que tous les modules ne naissent pas égaux. Comptant plus de vingt années de savoir-faire technique, Risen a créé une plateforme stable à partir de laquelle elle peut lancer des modules fiables ultra-hautes performances, tels que notre série TITAN, qui non seulement sont fiables financièrement parlant, mais facilitent également l'accélération de l'adoption du PV dans le monde. Grâce à de nouvelles améliorations en termes de prix d'équilibre des systèmes, à la simplification du prix de nivellement de l'électricité et au renforcement de la ratification de l'utilisation à long terme, les clients peuvent désormais justifier plus facilement leurs investissements et se développer en conséquence. »

À propos de Risen

Risen Energy est l'un des principaux fabricants internationaux de produits solaires et photovoltaïques de catégorie 1 avec une cotation « AAA ». Il fournit également des solutions commerciales complètes dans le domaine de la production d'électricité. Cette société fondée en 1986 et cotée en bourse depuis 2010 s'efforce d'apporter de la valeur à ses clients internationaux. Soutenue par une qualité et une assistance irréprochables, l'innovation technico-commerciale est au cœur des solutions commerciales complètes de produits photovoltaïques et solaires figurant parmi les plus efficaces et rentables du secteur. Grâce à notre présence sur les marchés locaux et à notre grande force financière, nous sommes déterminés et capables de créer un climat de collaborations stratégiques mutuellement avantageuses avec nos partenaires, et ensemble, nous tirons parti de l'appréciation grandissante dont bénéficie l'énergie verte.

À propos de PV Evolution Labs (PVEL)

PVEL est le principal laboratoire indépendant pour le secteur de l'énergie solaire et du stockage d'énergie, et est membre du groupe Kiwa. En tant que pionnier des tests de bancabilité, PVEL a accumulé plus d'une dizaine d'années de données mesurées sur la fiabilité et la performance des équipements PV et de stockage. Aujourd'hui, PVEL fournit aux promoteurs, aux investisseurs et aux propriétaires d'actifs un ensemble de services techniques permettant de réduire les risques, d'optimiser le financement et d'améliorer les performances du système tout au long du cycle de vie du projet. Les programmes phares de qualification des produits de PVEL pour les modules PV, les onduleurs et les systèmes de stockage d'énergie mettent les fabricants en relation avec un réseau mondial de plus de 400 partenaires en aval représentant un pouvoir d'achat annuel de plus de 30 gigawatts. Découvrez comment PVEL donne de l'importance aux données sur pvel.com .

SOURCE Risen Energy Co., Ltd