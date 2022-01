Risen Energy remporte deux prix au 6e Forum international Heterojunction

NINGBO, Chine, 25 janvier, 2022 /PRNewswire/ -- Le 6e Forum international sur la coopération en matière de soutien à la production de masse et à la chaîne d'approvisionnement de l'hétérojonction s'est terminé avec succès à Wuxi, une ville située au centre du delta du fleuve Yangtze dans l'est de la Chine. Risen Energy, un leader mondial de la technologie des modules de haute puissance, a été invité à participer à l'événement et a remporté deux prix, dont celui de Pionnier de l'industrie des cellules à hétérojonction 2021 et celui de Meilleur fournisseur de modules de cellules à hétérojonction 2021, pour sa technologie de cellules de type N à haut rendement et ses capacités d'intégration.

Les prix annuels de l'industrie des cellules à hétérojonction visent à reconnaître les leaders de l'industrie pour leurs importantes contributions à l'innovation technologique, aux meilleures pratiques de gestion et aux capacités de production de masse. Le 16 décembre 2021, Risen Energy a annoncé que sa série de cellules à hétérojonction à haut rendement avait été certifiée par TUV SÜD comme étant capable de délivrer une puissance maximale de 721,016 W et un rendement de module de 23,65 %. C'est la troisième fois en un an que l'entreprise établit un nouveau record mondial dans le secteur de l'hétérojonction. Risen Energy, l'un des premiers fabricants de systèmes photovoltaïques à explorer les possibilités offertes par la technologie de l'hétérojonction de type N, a pris l'initiative de faciliter la transformation technologique, tout en établissant une nouvelle référence avec sa technologie de type N compétitive. Le Prix du Pionnier (Pioneer Award) reconnaît les capacités d'innovation de l'entreprise.

En outre, Risen Energy travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs en amont et en aval pour construire un écosystème de produits à hétérojonction, dans le but d'assurer l'approvisionnement à grande échelle de modules cellulaires à hétérojonction grâce à une réduction significative des coûts de production, tout en stimulant le sentiment du marché. À la fin du troisième trimestre de 2021, l'entreprise avait expédié plus de 93MW de modules à hétérojonction, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur. Dans le cadre de sa feuille de route de mondialisation, Risen Energy a lancé une ligne de production pilote d'une capacité annuelle de 500MW sur son site de Jintan à Changzhou, une ville de la province du Jiangsu. À ce jour, la production de la ligne de production a été vendue aux marchés étrangers, ainsi qu'aux marchés distribués industriels et commerciaux chinois.

En 2022, Risen Energy prévoit de renforcer ses efforts en matière de recherche et de développement afin de répondre à la demande croissante d'énergies alternatives en Chine et à l'étranger, ainsi que de contribuer à l'engagement d'atteindre le pic des émissions de CO 2 d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060 (également connu sous le nom d'objectif 30-60) en facilitant la production écologique de cellules et de modules à hétérojonction ainsi que les avancées dans les technologies abordables, parallèlement au développement de solutions plus efficaces et rentables.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd