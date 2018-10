Risen Energy remporte un contrat portant sur un projet photovoltaïque de 50 mégawatts auprès d'une filiale du Bitexco Group

Bitexco Group est l'un des dix premiers développeurs de centres commerciaux et d'hôtels au Vietnam, ainsi qu'un prestataire de services d'ingénierie hydraulique et d'ingénierie routière et autoroutière. Grâce à l'appui de l'équipe chargée des appels d'offres pour les projets sur les marchés étrangers et des départements de développement, conception, ingénierie et fourniture, Risen Energy a remporté avec succès le contrat de 50 MW auprès de Bitexco Group après avoir démontré ses capacités complètes dans la fourniture de technologies de pointe et son expérience en termes de prestation de services EPC. La dernière transaction en date et les autres contrats de centrales électriques que la société a récemment remportés au Vietnam vont permettre à Risen Energy de continuer à augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice net.