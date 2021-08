NINGBO, Chiny, 23 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma Risen Energy rozszerzyła zakres 10-letniej umowy w sprawie zakupu energii odnawialnej pochodzącej z farmy słonecznej Merredin z 20MW do 50MW energii elektrycznej na potrzeby działalności BHP Nickel West.

Z dniem 1 sierpnia dodatkowe 30MW energii trafi do huty BHP Nickel West w Kalgoorlie, co pozwoli jej zredukować emisję poziomu 2 o 30%. Początkowo ujęte w umowie 20MW energii elektrycznej trafi do rafinerii BHP Nickel West w Kwinana, dzięki czemu aż do 50% zapotrzebowania na energię elektryczną będzie zaspokajane dzięki energii słonecznej wytwarzanej przez należącą do Risen Energy farmę słoneczną Merredin.

Prezes BHP Nickel West, Jessica Farrell, powiedziała: „zwiększenie naszego poboru energii z należącej do Risen farmy słonecznej z 20 do 50 procent pozwoli nam zmniejszyć emisję zanieczyszczeń związanych z korzystaniem z energii elektrycznej w hucie niklu w Kalgoorlie o 30 procent. Jest to kolejny przykład działań, które podejmujemy w celu zmniejszenia emisji w obrębie naszej działalności, aby osiągnąć pułap 30 procent do 2030 r. i zerową wartość do 2050 r. Zrównoważony nikiel o niskich parametrach dwutlenku węgla jest niezbędny naszym klientom z branży akumulatorów i pojazdów elektrycznych".

Eric Lee, dyrektor wykonawczy Risen Energy na obszar Australii, powiedział: „doceniamy zaufanie, jakim BHP Nickel West obdarza nas i farmę słoneczną Merredin. Jesteśmy wdzięczni za możliwość dalszego dostarczania czystej energii na potrzeby działalności tej firmy. Nasza współpraca potwierdza, że Risen jest wiodącym w branży dostawcą rozwiązań w zakresie energii słonecznej. Jest to również dla nas ważnym krokiem w kierunku nawiązania współpracy w obszarze czystej energii z renomowanymi organizacjami z Australii, podejmującymi działania na rzecz dekarbonizacji".

Lee dodał, że Risen posiada w przygotowaniu kilka projektów i że organizacja jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest bycie wiodącym deweloperem w dziedzinie energii słonecznej i akumulatorowych rozwiązań magazynowania energii. W ramach tego celu, a także długoterminowego celu związanego z osiągnięciem poziomu „2GW" w Australii firma Risen poszerza i doskonali swoją wewnętrzną wiedzę specjalistyczną, aby odpowiednio reagować na zmieniające się potrzeby rynku i ulepszenia technologiczne, zwłaszcza w odniesieniu do hybrydowych projektów solarnych i BESS.

