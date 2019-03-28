Risen Energy: секьюритизация гелиоэнергетических активов - новая тенденция в сфере финансирования солнечной энергетики

НИНБО (NINGBO), Китай, 28 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Директор компании Risen Energy Co., Ltd. по вопросам зарубежных инвестиций и финансирования г-жа Чжан Цзелин (Zhang Jieling) 25 марта этого года приняла участие в ежегодном Саммите BNEF в Нью-Йорке, где рассказала о планах компании в сфере финансирования солнечной энергетики на 2019 год.

Как отметила г-жа Чжан: «Секьюритизация гелиоэнергетических активов становится новым трендом в сегменте финансирования солнечных энергетических проектов, и на этом фоне Risen Energy активно готовится к собственной фондизации, планируя развернуть полномасштабный процесс уже в четвертом квартале текущего года. В число ключевых компетенций Risen Energy входят более чем десятилетний опыт осуществления деятельности независимого производителя энергии в различных регионах мира, зарубежные команды специалистов, обладающих высокой конкурентоспособностью на международных рынках, профессиональный опыт реализации проектов, возможности финансирования проектов, осуществления инвестиций и предоставления комплексных услуг ЕРС, но наш самый главный козырь - это стабильные и надежные партнерские взаимоотношения с финансовыми учреждениями по всему земному шару».

Комментируя преимущества ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS), г-жа Чжан подчеркнула: «Объединение активов в формате ценных бумаг позволяет эмитентам освобождать свои балансы от целевых активов и защищать инвесторов от операционных рисков группы. Кроме того, ABS открывают перед инвесторами, имеющими доступ только к стандартным активам, расширенные возможности в сфере промышленности и бизнеса. Эти рынки обеспечивают приток долгосрочного и дешевого капитала. Характерное для ABS снижение затрат на финансирование ускоряет процесс сокращения издержек привлечения средств с использованием энергетических активов и повышает конкурентоспособность солнечной энергии в сравнении с другими источниками».

Г-жа Чжан также поделилась будущими планами компании Risen Energy и объяснила ее привлекательность для рынков капитала: «Risen Energy намеревается расширить число проектов, реализуемых в Австралии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Мы также планируем представить свои решения по аккумулированию энергии на рынках со слаборазвитыми энергосетями. Все это поможет нашей компании нарастить отраслевую и международную конкурентоспособность во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки солнечной энергетики. Мы полагаем, что новые системы аккумулирования энергии окажутся весьма привлекательными для рынков капитала. В частности, следует отметить, что сегодня большинство инвесторов рассматривают возможность дополнения генерирующих систем энергоаккумулирующими установками. Подобная модель уже вошла в разряд ключевых тенденций отрасли. Мы также надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества с финансовыми учреждениями с целью обеспечения эффективного левериджа для наших инвестиционных проектов посредством привлечения дешевого капитала».

Risen Energy войдет в число первых производителей солнечных модулей, реализовавших на практике идею выпуска ценных бумаг, обеспеченных гелиоэнергетическими активами.

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