Risen Energy signe un contrat d'EPC pour un projet de 250 MW au Vietnam

La société continue d'obtenir d'excellents résultats sur les marchés étrangers.

NINGBO, Chine, 17 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd. (SZSE : 300118) a récemment annoncé que la société fournira des services d'EPC pour le projet 4/5 du Xinghai Group (totalisant 250 MW) à Loc Ninh, au Vietnam, et prévoit de finaliser la livraison au mois de décembre prochain. Cette installation, l'un des plus grands projets d'EPC à financement privé au monde, aidera l'entreprise à améliorer sa compétitivité sur le marché vietnamien une fois qu'elle sera connectée au réseau.

Avec un ensoleillement direct généralement compris entre 2 000 et 2 500 heures par an, le Vietnam est l'un des pays d'Asie du Sud-Est les mieux placés pour exploiter l'énergie solaire. Cependant, l'environnement chaud et humide du pays accroît les critères de stabilité de fonctionnement des composants. Pour garantir le succès du projet, Risen Energy fournira des composants Jaeger à haut rendement, qui sont plus résistants aux phénomènes de LID et LeTID. En outre, les composants devraient permettre de réduire le LCOE et d'accroître les revenus générés par la production d'électricité de l'installation.

Étant l'une des premières entreprises photovoltaïques à pénétrer le marché vietnamien, Risen Energy a rapidement mis en œuvre une stratégie axée sur la localisation des ressources, le recrutement de talents locaux et l'établissement de filiales locales. Cette approche a considérablement aidé l'entreprise à décrocher un certain nombre de commandes. L'entreprise a étendu son implantation à travers le monde, avec des projets réalisés en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie. Les résultats les plus remarquables sont les excellents résultats obtenus sur les marchés bénéficiant de l'initiative « Belt and Road » (la nouvelle route de la soie) du gouvernement chinois, notamment au Népal, au Bangladesh, au Kazakhstan et en Malaisie.

Commentant cette coopération, Risen Energy a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer au Xinghai Group dans le cadre de ce projet. Cette collaboration permettra non seulement de consolider la position de l'entreprise sur le marché vietnamien, mais aussi de stimuler le développement du secteur de l'énergie propre au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Nous continuerons à tirer pleinement parti de nos avantages pour répondre aux besoins diversifiés de nos clients dans le monde entier et leur fournir des produits et des services photovoltaïques de meilleure qualité. »

