Risen Energy signe un contrat de fourniture de modules PV 323 MW dans le cadre du plus grand projet de centrale électrique solaire d'Ukraine

Basé dans la région de Dnipropetrovsk dans le centre de l'Ukraine, le projet possède une capacité installée de 240 MWac, et sera pleinement équipé de modules monocristallins PERC à 72 cellules de haute efficience 370 W de Risen Energy. Une fois achevée, l'installation pourra répondre aux besoins en électricité de plus de 200 000 foyers en Ukraine, et contribuera à réduire les émissions de dioxyde de carbone à hauteur de 400 000 tonnes par an.

Les énergies renouvelables en Ukraine offrent un immense potentiel de développement. La part des SER dans la balance énergétique électrique des pays ne représentait que 2 pour cent en 2018. Pour diversifier ses sources énergétiques ainsi que pour renforcer l'indépendance énergétique, le gouvernement ukrainien a validé un plan national de développement énergétique visant à accroître de 25 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale d'ici 2035. L'immense potentiel du secteur des énergies renouvelables dans le pays offre une opportunité de croissance attrayante aux fabricants chinois de PV qui possèdent des technologies, produits et services leaders.

Fondée en 1986, Risen Energy a commencé à négocier sur le marché ChiNext de la Bourse de Shenzhen en septembre 2010, sous le symbole boursier 300118. La société s'engage principalement dans la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes de production électrique PV connectés au réseau, de systèmes indépendants de fourniture électrique PV, ainsi que de cellules et modules solaires. Risen Energy a ouvert près d'une centaine de bureaux à travers le monde, et a établi un réseau mondial de vente couvrant l'Australie, la Chine, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, le Mexique et les États-Unis, avec pour objectif de fournir des solutions d'énergies renouvelables et vertes aux clients du monde entier. Entre 2011 et 2018, la société a enregistré une croissance rapide avec un ratio d'endettement moyen de 50 pour cent. En outre, la société a été désignée fournisseur de modules de niveau 1 par Bloomberg New Energy Finance, grâce à sa capacité de production mondiale qui a augmenté pour atteindre 8,6 GW.

« En tant que fournisseur exclusif de modules PV dans le cadre de ce projet électrique, Risen Energy a été reconnue pour ses produits de haute qualité, sa capacité de production efficiente et sa croissance saine. La signature du contrat permettra aux deux sociétés de tirer parti de leurs atouts respectifs, afin de faciliter la construction du projet. La collaboration avec DTEK Renewables constituera une étape majeure dans le cadre de l'expansion future de la société en Ukraine, marché énergétique qui connaît une période transformative et qui présente un besoin urgent en termes de produits d'énergies renouvelables », a déclaré Zhao Zelin, vice-président des ventes chez Risen Energy. « Sur la base de sa vision consistant à créer une vie meilleure pour l'humanité via les énergies vertes, ainsi que sur sa stratégie consistant à se focaliser à la fois sur la qualité et les services liés aux produits et technologies, Risen Energy entend favoriser de manière continue la transformation du marché énergétique ukrainien. Dans le même temps, la société entend accélérer la construction du projet électrique via la délivrance opportune de modules efficients et, ce faisant, développer l'influence de la marque et accélérer son expansion sur le marché ukrainien des énergies vertes. »

« Grâce à ce partenariat, nous entendons atteindre des synergies remarquables en combinant l'expertise des deux sociétés », a déclaré Philipp Leckebusch, PDG de DTEK Renewables. « D'après la Stratégie énergétique ukrainienne, la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale devrait augmenter de 11 % d'ici 2020 et de 25 % d'ici 2035. Les grands projets infrastructurels tels que Pokrovskaya SPP constituent une étape majeure pour atteindre ces objectifs. Nous sommes ravis de contribuer à la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique ukrainienne au travers de notre projet. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/809742/Risen_Energy_DTEK.jpg

SOURCE Risen Energy Co., Ltd