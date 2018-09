Risen Energy so svojou vietnamskou pobočkou preniká na trh s fotovoltikou v juhovýchodnej Ázii

NINGBO, Čína, 19. septembra 2018 /PRNewswire/ -- Výrobca fotovoltických modulov s áčkovými burzovými akciami a líder v odvetví v Číne, spoločnosť Risen Energy Co., Ltd. oznamuje oficiálne otvorenie pobočky vo vietnamskom Hanoji dňa 24. augusta ako súčasť expanzie do zahraničia. Medzinárodný rast je hlavnou agendou tejto spoločnosti v ostatnom roku najmä kvôli trendom v odvetví a odhodlaniu firmy napĺňať požiadavky trhu pomocou najmodernejších výrobných technológií. Spoločnosť Risen Energy už získala mnoho skúseností z EPC projektov aj mimo domáceho prostredia. S cieľom vytvoriť zázemie pre firmu aj v juhovýchodnej Ázii plánuje Risen Energy urýchliť investičné plány v elektrárňach, zabezpečiť EPC služby vo Vietname a získať nový zdroj príjmov vďaka novej pobočke.

V rámci optimalizácie energetickej infraštruktúry sa vietnamská vláda orientuje na zdroje čistej energie ako je vietor a energia zo Slnka. Do roku 2020 plánuje krajina získavať celkovo 850 MW energie z fotovoltiky a do roku 2030 by sa toto číslo malo vyšplhať až na 10 GW. Dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov vláda podporuje súborom stimulačných stratégií súvisiacich s cenou za elektrinu vyprodukovanú solárnymi panelmi, daňovými úľavami pre realizátorov projektov inštalujúcich nové fotovoltické elektrárne, dovozným clom a daňami za využívanie pozemkov. Všetky tieto ústretové kroky stoja v pozadí rozmachu čínskych výrobcov solárnych produktov v krajine.

Risen Energy čoskoro predstaví svoj lokalizovaný plán, ktorý rýchlo a účinne zaistí služby pre globálnych klientov a pomôže spoločnosti etablovať sa na vietnamskom trhu. Solárny gigant je tiež odhodlaný zamestnať viac ako desať miestnych vietnamských manažérov a využiť zdroje, skúsenosti a poznatky nazbierané mimo domáceho trhu v priebehu ostatných rokov najmä pri riešení servisných požiadaviek. Okrem toho bude spoločnosť Risen Energy naďalej zlepšovať štandardy služieb a popredajné služby na základe dopytu zákazníkov s cieľom získať dôveru lokálnych zákazníkov.

Risen Energy v rámci vstupu na lokálny trh vyjednáva už s niekoľkými vietnamskými firmami, aby sa zviditeľnila medzi potenciálnymi zákazníkmi v juhovýchodnej Ázii. Podľa počiatočných plánov by mala vietnamská pobočka firmy začať s investíciami do EPC projektov s kumulovaným výkonom 150 MW už v priebehu roku 2018, pričom toto číslo by sa malo v roku 2019 ešte zdvojnásobiť. Spoločnosť Risen Energy vníma Vietnam ako obchodne a politicky stabilné prostredie, preto sa tu mieni etablovať a investovať aj v budúcnosti.