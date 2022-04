Risen Energy unterzeichnet Verträge über die Lieferung von über 2 GW Solarmodulen mit Rahmen aus hochfestem legiertem Stahl

NINGBO, China, 29. April 2022 /PRNewswire/ -- Der chinesische Solarmodulhersteller Risen Energy Co., Ltd. gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen Verträge über die Lieferung von 2GW Solarmodulen der Serie 210 mit Rahmen aus hochfestem legiertem Stahl an Projekte in ganz Spanien sowie in den Provinzen Hainan und Guangxi nach der Markteinführung der Module im November 2021 unterzeichnet hat, wobei die bisherigen Lieferungen 300MW übersteigen.

Der Einsatz der hochfesten Stahlrahmentechnologie, die den Kohlenstoffausstoß und den Energieverbrauch reduziert, spiegelt die Bemühungen von Risen Energy wider, einen Beitrag zum kohlenstoffarmen Übergang in das Zeitalter der Kohlenstoffneutralität zu leisten. Es zeigt auch den neuen Ansatz des Unternehmens, auf die weltweite Forderung nach Kohlenstoffneutralität zu reagieren, die Kohlenstoffemissionen über den gesamten Produktlebenszyklus zu optimieren, innovative Technologien zu entwickeln, die den Energieverbrauch in der Produktion senken, und einen Beitrag zu den Zielen des Sektors für erneuerbare Energien in Bezug auf Energieeinsparung und Emissionsreduktion zu leisten. Insbesondere der Stahlrahmen, der sich durch hohe Reißfestigkeit, Festigkeit und Steifigkeit auszeichnet, erhöht nicht nur die Stabilität des Moduls, sondern auch die selbstheilende Beschichtung aus einer Zink-Aluminium-Magnesium-Legierung, die eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet und dazu beiträgt, dass das Modul auch in rauen Umgebungen eine hervorragende Leistung erbringt. Derzeit sind die Stahlrahmenmodule von Risen Energy die bevorzugte Wahl für die Kunden des Unternehmens geworden.

Zu den Produkten von Risen Energy, bei denen die fortschrittliche Stahlrahmentechnologie zum Einsatz kommt, gehören die Module der Serien TITAN und [email protected] sowie das Heterojunction-Produkt Hyper-ion, das Ende März auf den Markt gebracht wurde. Auch in Zukunft will das Unternehmen den CO2-Fußabdruck seiner hocheffizienten Module weiter optimieren und seinen Kunden ein hervorragendes Erlebnis bieten, damit auch sie zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen können.

