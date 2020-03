Risen Energy va fournir 20 mégawatts de modules de 500 W à l'entreprise malaise Tokai Engineering, ce qui représente la première commande au monde de modules les plus puissants

S'exprimant sur ce partenariat, le PDG du groupe Tokai, Dato' Ir. Jimmy Lim Lai Ho a déclaré : « Risen Energy est à l'avant-garde du secteur pour ce qui est de l'entrée dans l'ère du PV 5.0 avec ses modules haute performance de 500 W qui reposent sur des technologies de pointe. Nous sommes très heureux d'entamer cette collaboration avec Risen Energy et nous attendons la livraison et la mise en œuvre des modules dès que possible dans le but d'obtenir un coût actualisé de l'électricité plus bas et un niveau de revenus plus élevé à partir de l'électricité produite ».

Le directeur du marketing mondial de Risen Energy, Leon Chuang, a déclaré : « C'est pour nous un grand honneur de pouvoir fournir à Tokai les modules de 500 W à haut rendement, qui présentent plusieurs avantages. En tant que premier fournisseur au monde de modules de 500 W, nous avons la confiance en nous et les compétences nécessaires pour être les fers de lance de l'ère du PV 5.0. Nous resterons fidèles à une méthode de R & D axée sur des produits à faible coût et à haute performance ainsi que sur des solutions qui répondent à la demande du marché. Nous avons également hâte de collaborer avec d'autres partenaires pour aider l'industrie photovoltaïque à entrer dans une nouvelle ère de production en série de modules à haut rendement ».

