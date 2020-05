Risen Energy verschickt erste Charge mit 500 W-Modulen

NINGBO, China, 8. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Der 30. April war ein wichtiger und geschäftiger Tag für Risen Energy in seiner Unternehmenszentrale in Ninghai in der Provinz Zhejiang. Nach sorgfältiger Vorbereitung und Verpackung wurde die erste Charge mit 500 W-Modulen des Unternehmens verschifft und ist nun vor den Maifeiertagen in China auf dem Weg zum Kunden.