Risen Energy vise le marché photovoltaïque de l'Asie du Sud-Est à travers une succursale vietnamienne

NINGBO, Chine, 19 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd., un producteur de modules photovoltaïques coté en bourse sur la liste A et leader du secteur en Chine, a annoncé l'ouverture officielle, le 24 août, d'une succursale à Hanoi, la capitale vietnamienne, dans le cadre de son expansion à l'étranger. La croissance internationale a été l'une des priorités de l'entreprise durant la dernière année et répond à l'évolution des tendances du secteur et à l'attachement de l'entreprise à satisfaire les demandes du marché, grâce à des technologies de pointe et à sa vaste expérience accumulée en matière de projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction hors du marché intérieur. En vue de marquer rapidement de son empreinte le marché de l'Asie du Sud-Est, Risen Energy prévoit d'accélérer les investissements dans des centrales électriques et la fourniture de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction au Vietnam, pour créer de nouvelles sources de revenus après la création de la succursale.

Afin d'optimiser son infrastructure énergétique, le gouvernement vietnamien a pris des mesures pour basculer vers des sources d'énergie propre, comme les énergies éolienne et photovoltaïque. Le pays prévoit de mettre en service des centrales photovoltaïques d'une capacité installée totale de 850 MW d'ici à 2020 et de 10 GW d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a dévoilé une série de politiques nettement avantageuses en termes de prix de l'électricité photovoltaïque, d'impôts sur le revenu prélevés sur les promoteurs de projets photovoltaïques, de tarifs d'importation et de taxes sur l'utilisation du sol, facilitant l'expansion des développeurs photovoltaïques chinois dans le pays.

Risen Energy mettra en place un plan au niveau local pour satisfaire de façon rapide et efficace les clients internationaux et établir une forte présence au Vietnam. L'entreprise prévoit de recruter plus de dix cadres vietnamiens locaux et de tirer parti des ressources supérieures qu'elle a développées hors du marché national sur plusieurs années, afin de pouvoir offrir une réponse rapide aux appels de service. En outre, Risen Energy améliorera en permanence les normes de service et les services après-vente en fonction des attentes du marché, dans l'optique de gagner la confiance des clients locaux et d'assoir sa crédibilité.

Risen Energy a déclaré avoir conclu des accords avec plusieurs grandes sociétés vietnamiennes, ce qui constitue un premier pas en vue d'établir sa présence sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Selon la feuille de route initiale, la succursale vietnamienne entend entreprendre des investissements dans des projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction produisant au total 150 MW en 2018 et prévoit de doubler ce chiffre d'ici à 2019. Risen Energy maintiendra également ses investissements au Vietnam, car la société considère le pays comme un marché de calibre GW du fait d'un cadre commercial et politique stable.