Risen Energy wkracza na południowo-wschodnio-azjatycki rynek fotowoltaiczny przez otwarcie oddziału w Wietnamie

NINGBO, Chiny, 19 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Notowany na giełdzie z udziałami klasy A producent modułów fotowoltaicznych i lider w branży w Chinach firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła oficjalne otwarcie oddziału w Hanoi, stolicy Wietnamu dnia 24 sierpnia w ramach strategii ekspansji międzynarodowej. Wzrost międzynarodowy przez cały ubiegły rok był ważnym punktem dla firmy w odpowiedzi na zmieniające się trendy branżowe i zobowiązanie się firmy co do odpowiedzi na potrzeby rynku przez wdrażanie najnowocześniejszych technik produkcji i utrzymanie bogatego doświadczenia już zgromadzonego przez Risen Energy w projektach EPC poza rynkiem krajowym. W celu szybkiego ustanowienia obecności na rynku południowo-wschodnio-azjatyckim firma Risen Energy planuje przyspieszyć inwestycje w elektrownie i świadczenie usług EPC w Wietnamie, co otworzy nowe źródła przychodu po otwarciu oddziału.

W celu optymalizacji infrastruktury energetycznej wietnamski rząd podjął działania w kierunku wykorzystania źródeł czystej energii, w tym wiatru i energii fotowoltaicznej. Kraj planuje uruchomić elektrownie fotowoltaiczne z łączną pojemnością 850 MW do roku 2020 i 10 GW do roku 2030. Aby zrealizować ten cel, rząd przyjął szereg ustaw sprzyjających zmianom, w tym w zakresie cen elektryczności pozyskanej ze źródeł fotowoltaicznych, podatku dochodowego nakładanego na deweloperów projektów fotowoltaicznych, taryf importowych i podatku od wykorzystania gruntów. Wszystkie te decyzje ułatwiły ekspansję chińskich firm fotowoltaicznych w tym kraju.

Risen Energy wdroży plan lokalizacji w celu szybkiego i skutecznego obsługiwania klientów globalnych i ustanowienia solidnej obecności w Wietnamie. Firma planuje zatrudnić do dziesięciu miejscowych, wietnamskich dyrektorów i wykorzystać znakomite zasoby rozwinięte przez firmę przez kilka lat działalności poza rynkiem krajowym. W ten sposób firma będzie miała możliwość szybkiej reakcji na potrzeby obsługi i konserwacji. Ponadto firma Risen Energy będzie nadal podnosić poziom świadczonych usług i usług posprzedażowych na bazie oczekiwań rynkowych w celu ciągłej budowy zaufania i wiarygodności wśród miejscowych klientów.

Firma Risen Energy obwieściła podpisanie umów z kilkoma wiodącymi wietnamskimi firmami w ramach pierwszych kroków stawianych na południowo-wschodnio-azjatyckim rynku. Zgodnie z pierwotnymi planami oddział w Wietnamie ma rozpocząć inwestycję w projekty EPC prowadzące do generacji łącznie 150 MW w roku 2018 i ma podwoić tę liczbę do roku 2019. Firma nadal będzie inwestować w Wietnamie, ponieważ jest to w jej mniemaniu rynek o możliwościach energetycznych na poziomie GW ze względu na stabilność środowiska biznesowego i politycznego.