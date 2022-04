Risen Energy wprowadza ultraniskoemisyjne moduły BIPV i HJT

NINGBO, China, 4 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Risen Energy Co., Ltd., największy w Chinach producent paneli słonecznych, zakończyła właśnie konferencję prasową w Ninghai w prowincji Zhejiang, na której zaprezentowała najnowszą linię modułów BIPV, w tym modeli Super Top i Super Tile, jak również ofertę heterozłączy HJT - Hyper-ion. Każdy z nowych produktów zapewnia jeszcze niższy poziom emisji CO2 oraz lepsze parametry wytwarzania energii elektrycznej, w ogromnym stopniu zwiększając zakres możliwości rozwoju i wdrażania modułów BIPV i HJT.

Superwydajne moduły BIPV jednym z najlepszych rozwiązań w obszarze „ekologicznych" dachów

W związku z wyznaczonymi przez rząd Chin celami w zakresie osiągnięcia szczytowego poziomu emisji CO2 oraz neutralności węglowej wszystkie branże w Chinach jak jeden mąż zaczęły wdrażać rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO2. W 2021 r. rząd chiński wprowadził szereg działań w zakresie redukcji emisji CO2 z naciskiem na sektor budowlany, aby stworzyć warunki sprzyjające powstawaniu bardziej ekologicznych i niskoemisyjnych budynków i środowisk oraz przygotować sektor na nadejście ery limitów emisyjnych i neutralności węglowej. W odpowiedzi na te działania firma Risen, jako lider i pionier w dziedzinie wszelkiego rodzaju rozwiązań fotowoltaicznych, wprowadziła na rynek dwa kluczowe produkty - Super Top do stosowania na dachach obiektów przemysłowych i handlowych oraz Super Tile przeznaczone do montażu na dachach budynków mieszkalnych. Oba produkty świetnie wpisują się w strategię rozpowszechniania w Chinach ekologicznego i odpowiedzialnego budownictwa: są bezpieczne, niezawodne, oszczędne, wszechstronne oraz łatwe w montażu i estetyczne.

Produkt Super Top wyróżnia się nową metodą montażu stalowej płyty i modułu fotowoltaicznego, dzięki której moduły współgrają z kolorystyką zazwyczaj stosowaną w branży stalowej i mogą być wykonane w trakcie procesu budowy zamiast montowania na wykończonym obiekcie. Nowe moduły posiadają konstrukcję bezramową z podwójną taflą szkła i ogniwami o grubości 210 mm. Podwójna tafla szkła 210+ zapewnia dużą moc wytwórczą, natomiast bezkrawędziowa rama zapobiega gromadzeniu się kurzu na wierzchu modułu, a HJT 210+ zapewnia wzrost mocy wytwórczej o 7%. Moduł ma moc 740 W i posiada blokadę pionową 360 st., a także jest wodoodporny i eliminuje straty wynikające z zacienienia, zwiększając moc wytwórczą o dodatkowe 1,5%.

Jeśli chodzi o estetykę produktu, Super Top może dodatkowo posiadać stalowe płyty aluminiowo-cynkowo-magnezowe lub kolorową powłokę dobraną zgodnie z preferencjami użytkownika. Montaż jest prosty i szybki i może zostać przeprowadzony przez jedną osobę. Po montażu czynności obsługowo-konserwacyjne ograniczone są do minimum. Antykorozyjna konstrukcja oraz doskonałe parametry w zakresie odporności na wiatr i ogień oznaczają rzadszą potrzebę konserwacji, gwarantując bezpieczeństwo i brak zmartwień.

Super Tile posiada wymiary 1817mm*420mm oraz dostępny jest w różnych kolorach i kształtach, które można dobrać tak, by idealnie pasowały do sytemu dachowego. Maksymalna moc modułu wynosi 120 W. Posiada on konstrukcję odporną na zakurzenie, która zwiększa wydajność generowania energii o 5%. Podobnie jak w przypadku Super Top montaż jest łatwy i szybki i może zostać przeprowadzony przez jedną osobę, co pozwala na zaoszczędzenie 30% kosztów założenia instalacji.

Super Tile dostępny jest w dwóch formatach - „stosowym" i „dachówkowym", w zależności od preferencji użytkowników. Koszt zasadniczo jest taki sam jak w przypadku domowej instalacji rozproszonej i wyłożenia na tej samej powierzchni dachówek. Nowe rozwiązanie o ultraniskiej emisji CO2 Super Tile w większym stopniu odpowiada zapotrzebowaniu rynkowemu, nie wiążąc się praktycznie z jakimkolwiek wzrostem kosztów w porównaniu do starszych rozwiązań.

Hyper-Ion zwiększa wartość ekologiczną modułów HJT

Kontrolowanie kosztów zawsze stanowiło duży problem, uniemożliwiając powszechne stosowanie technologii HJT. Firmie Risen Energy udało się stworzyć produkt, z którego może być dumna - bazujący na czołowych technologiach w zakresie fizyki i opakowania półprzewodników, podstawowych materiałów i konstrukcji urządzeń oraz poddany tysiącom iteracji. Nowy produkt - ogniwo Hyper-Ion - korzysta z technologii ogniw HJT mikrokrystalicznych ciętych na pół o grubości 120 mikronów, osiągając superwysoką wydajność przekraczającą poziom 25,2%. W oparciu o obliczenia przeprowadzone dla inwestycji 100 MW zrealizowanej w prowincji Hainan ustalono, że długoterminowe wytwarzanie energii przy użyciu rozwiązania HJT przynosi korzyści w postaci zmniejszenia kosztu energii wytwarzanej przez cały okres eksploatacji systemu PV (LCOE) o ponad 10%, a nawet więcej w porównaniu zarówno do kosztów jednorazowej inwestycji, jak i kosztów bieżących związanych z tradycyjnie realizowanymi procesami.

Moduł bazuje na technologii pasywacji i posiada obwód o napięciu otwartym powyżej 750 mV, a także ultracienkie płytki krzemowe, które mają nieznacznie mniejszą grubość niż TOPCon i PERC oraz ogniwa o grubości HJT z niską wartością emisji CO2 na poziomie o prawie 30% niższym niż PERC. Dzięki zastosowaniu odpornej ramy ze stopu stali ślad węglowy ogniw hiperjonowych zmniejszono z ponad 570 KW do mniej niż 400 KW bez stosowania specjalnych materiałów krzemowych, przy czym możliwa jest jeszcze większa redukcja, nawet do ok. 300 KW przy zastosowaniu specjalnych materiałów krzemowych. Są to wyśrubowane parametry w sektorze zorientowanym na ultraniską emisję CO2.

Sprawność modułu HJT produkcji Risen Energy pięciokrotnie przekracza normę wymaganą przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), a potwierdzony przez zewnętrzny podmiot ślad węglowy wynosi poniżej 400. W ujęciu uwzględniającym ślad węglowy potencjalny zysk z Hyper-Ion może wynieść nawet na 0,01 juana na wat na podstawie bieżącej ceny uprawnień emisyjnych w UE, która wnosi ok 80 euro za tonę.

Risen Energy zamierza skupić się głównie na badaniach dotyczących produktów z serii niskoemisyjnej, w tym dalszych działaniach rozwojowo-badawczych nad technologiami BIPV i HJT oraz stalowych ram, aby wprowadzać kolejne produkty niskoemisyjne, rozwijając fotowoltaiczne „uniwersum niskoemisyjne" w celu wspierania ekologicznego i zrównoważonego rozwoju oraz przyspieszenia przejścia do ery zeroemisyjnej.

