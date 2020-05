Risen Energy wysyła pierwszą partię modułów o mocy 500W

Risen Energy poradziła sobie z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, które od początku roku zakłócały produkcję w większości zakładów w kraju. Dzięki silnemu wsparciu lokalnych władz cała firma wróciła do pracy, wznawiając produkcję w pełnym wymiarze. Aby zapewnić produkcję na poziomie sprzed epidemii i jednocześnie kontrolować sytuację oraz nie dopuścić do ponownego wybuchu epidemii COVID-19, spółka podjęła rygorystyczne środki. Co więcej, aby rozwiązać problemy związane z produkcją i logistyką, Risen Energy przeprowadziła analizę naukową mającą na celu opracowanie – w oparciu o specyfikę wyzwań, przed jakimi stoi spółka – odpowiedniego planu i metod zarządzania pracownikami. W ocenie spółki działania te zagwarantują sprawną realizację wszystkich zaległych zamówień.