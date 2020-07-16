Risen Energy заключила контракт на предоставление сервисов ЕРС для вьетнамской электростанции 250 мВт

Компания продолжает демонстрировать успехи в освоении зарубежных рынков

НИНБО (NINGBO), Китай, 17 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd. (SZSE: 300118) заключила соглашение о предоставлении сервисов ЕРС (проектирования, материально-технического снабжения и строительства) для проекта 4/5 (общей мощностью 250 мВт), реализуемого Xinghai Group во вьетнамском регионе Люк-Нинь. По предварительным расчетам, поставки оборудования для нужд данного проекта должны быть завершены к декабрю этого года. После подключения к национальной энергосети объект, являющийся одним из крупнейших в мире EPC-проектов с частным финансированием, позволит компании укрепить свои конкурентные преимущества на вьетнамском рынке.

Вьетнам с 2000-2500 часами прямого солнечного света в год входит в число самых благоприятных для солнечной энергетики регионов Юго-Восточной Азии. Однако жаркий и влажный климат этой страны предъявляет высокие требования к стабильному функционированию компонентов. Чтобы гарантировать успех этому проекту, компания Risen Energy оснастит будущую электростанцию высокоэффективными модулями Jaeger, обладающими повышенной стойкостью к деградации, вызванной светом и повышенной температурой (LID и LeTID). Кроме того, оборудование данного типа должно снизить общую приведенную себестоимость энергии и повысить прибыльность "солнечной фермы".

Входя в число первых отраслевых игроков, вышедших на вьетнамский рынок, Risen Energy быстро внедрила в этом регионе свою стратегию с акцентом на локализации ресурсов, привлечении местных специалистов и открытии региональных представительств. Подобный подход сыграл немаловажную роль в привлечении заказов от местных клиентов. Компания активно расширяет свое присутствие на международной арене. Ее послужной список полон реализованных проектов в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии. Но особого успеха предприятию удалось достичь на рынках, охватываемых инициативой "Пояс и путь": Непале, Бангладеш, Казахстане и Малайзии.

Комментируя новое соглашение, представитель Risen Energy отметил: "Мы очень рады сотрудничать с Xinghai Group в рамках этого проекта. Наше партнерство не только позволит нам укрепить собственные позиции на вьетнамском рынке, но и даст стимул дальнейшему развитию сектора возобновляемой энергетики как во Вьетнаме, так и во всей Юго-Восточной Азии. Мы продолжим использовать свои преимущества для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов по всему миру, предоставляя им высококачественные фотоэлектрические продукты и сервисы".

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd