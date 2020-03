Risen Energy zapewni moduły 500 W o łącznej mocy 20 MW do Tokai Engineering w Malezji, jest to pierwsze na świecie zamówienie na mocniejsze moduły

NINGBO, Chiny, 19 marca 2020 r. /PRNewswire/ -- Chiński lider fotowoltaiczny notowany na rynku z udziałami A firma Risen Energy Co., Ltd. niedawno podpisała umowę na współpracę z wiodącym dostawcą rozwiązań w branży ochrony przed piorunami i skokami napięcia Shah Alam Tokai Engineering (M) Sdn. Bhd. z Malezji. W ramach kontraktu chińskie przedsiębiorstwo zapewni 20 MW wysoko wydajnych modułów solarnych na potrzeby malezyjskiej firmy. Jest to pierwsze na świecie zamówienie na moduły o mocy 500 W i kolejny przykład wiodącej roli Risen Energy w epoce fotowoltaiki 5.0.