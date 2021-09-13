Risen Energy завоевывает бронзу EcoVadis за приверженность экоустойчивому развитию

Risen Energy завоевывает бронзу в рейтинге EcoVadis за свою приверженность экологически безопасному и устойчивому развитию

НИНБО (Китай), 14 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy недавно получила бронзовую награду французской исследовательско-аналитической компании EcoVadis за превосходные показатели своей деятельности. Компания издавна придерживается концепции экоустойчивого развития в качестве руководящего принципа в своей деятельности по обеспечению социальной ответственности, а также активно участвует в создании глобальной экологически чистой и устойчивой экосистемы, задавая высокие ориентиры для следующего этапа развития отрасли.

EcoVadis — высокоавторитетная международная система сертификации, получившая широкое признание со стороны компаний из списка Fortune Global 500, а также всех многонациональных и высокотехнологичных клиентов компании Risen Energy. Сертификация, специально предназначенная для системных платформ, создаваемых международными организациями по управлению логистическими цепочками, охватывает все программы корпоративного управления в сфере коммерческой деятельности, за исключением качества, и обеспечивает систематическую оценку с точки зрения общей структуры организации, ее влияния на окружающую среду, соблюдения трудовых прав и прав человека, деловой этики и бесперебойности снабжения.

Включение экоустойчивого развития в общую стратегию

Risen Energy систематически достигает очередных рубежей в плане экоустойчивого развития благодаря своему ассортименту продукции, имеющему сертификаты TÜV, CE, UL, GS, ROHS, REACH, PAHS и других международных систем сертификации. Недавно компания получила сертификат углеродного следа во Франции и сертификат пожарной безопасности в Италии. Risen Energy значительно оптимизировала свое влияние на окружающую среду и непрерывно сокращала углеродные выбросы, начиная с производства и закупок и заканчивая полным жизненным циклом, сохранив при этом высокие показатели эффективности и производительности. Кроме того, в текущем году компания присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций, обеспечив соблюдение его строгих требований в отношении внутреннего управления и ориентации на экологически устойчивое развитие.

Экологически чистое и безопасное производство

Компания Risen Energy неизменно придерживается принципов экологически ответственного производства для достижения устойчивости развития. Эффективно используя свое лидерство в плане технологий и продукции, компания часто участвует в строительных проектах с интегрированными кровельными фотоэлектрическими системами, обеспечивающими экономию энергии и сокращение выбросов. Компания Risen Energy также непрерывно оптимизирует свое внутреннее потребление ресурсов посредством комплекса мер, включая унифицированное водоснабжение, технологическую модернизацию и контроль за выбросами парниковых газов, в рамках развивающегося глобального консенсуса в отношении необходимости перехода к экологически чистым источникам энергии.

Помимо этого, компания Risen Energy поставила перед собой цель полностью стандартизировать выбросы в целях перехода к научной организации регулирования загрязняющих веществ и отходов. Утилизируемые отходы будут совместно удаляться специализированными поставщиками услуг для переработки в соответствии с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами. Не упуская ни единой детали в плане надлежащего обращения с отходами и последовательно придерживаясь принципов устойчивого развития, Risen Energy добилась успеха в создании экологически безопасной компании.

Ставить людей во главу угла для защиты их прав и интересов

Компания Risen Energy сделала долгосрочное планирование систематических и стандартизированных операций важной целью с момента своего создания и разработала многосистемные общие руководящие принципы управления на основе международных стандартов сертификации в целях обеспечения максимальной защиты здоровья и безопасности своих сотрудников. Эти руководящие принципы включают, помимо прочего, меры по борьбе с дискриминацией, домогательством, принудительным трудом, решительный отказ от использования детского труда, защиту прав на свободное собрание и заключение коллективных договоров, защиту неприкосновенности частной жизни своих работников, разумное распределение рабочего времени и установление строгих норм и правил для защиты законных прав и интересов своих сотрудников.

В целях дальнейшего стимулирования внутреннего прогресса и формирования корпоративной культуры, позволяющей нанимать и удерживать наиболее талантливых и мотивированных сотрудников, компания создала систему социального стимулирования, в рамках которой решаются вопросы, представляющие наибольший интерес для ее сотрудников, с одновременным обеспечением приятной и удобной в использовании рабочей среды. Стремясь вдохновлять любого и каждого сотрудника на то, чтобы он всегда хотел прилагать все свои усилия, Risen Energy предлагает возможности для профессионального роста, в то же время повышая мотивацию своих сотрудников посредством периодических программ внутреннего обучения и частого пересмотра должностных статусов с неизменной целью их продвижения по службе.

Добросовестное управление на основе нормативного соответствия

Компания Risen Energy создала корпоративную систему, живущую по завету: «обещания должны выполняться, а действия должны быть решительными», в то же время ожидая от своих сотрудников «искреннего стремления к совершенству». Компания разработала набор руководящих принципов, являющихся частью программы обучения, необходимой для каждого нового сотрудника. В частности, Risen Energy всегда подчеркивает, что преподаваемое в рамках программы предполагает всего лишь соответствие минимальным критериям приемлемого делового поведения и этики и необходимость работать всем вместе, чтобы сформировать набор повышенных стандартов, которые внедряются в полной мере и без каких-либо исключений, и жить на основе таких стандартов, укрепляя доверие и предоставляя лучшие по качеству услуги на рынке.

Контроль экологической чистоты для обеспечения бесперебойного снабжения

Компания Risen Energy строго соблюдает все действующие законы и правила, касающиеся веществ и химикатов ограниченного пользования, требуя от всех своих поставщиков сырья предоставления сертификатов о прохождении их продуктами испытаний по RoHS и REACH, а также обеспечения того, чтобы их конечная продукция тестировалась авторитетными независимыми организациями, что гарантировало бы их абсолютную безвредность для человеческого организма и окружающей среды. Компания специально разработала запрограммированные инструкции по упаковке для различных продуктов в целях сокращения потерь упаковочных материалов и повышения степени переработки в рамках стандартизированных процессов упаковки, погрузки и разгрузки, транспортировки и разборки.

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SOURCE Risen Energy Co., Ltd