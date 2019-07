Risen Energy zdobywa 2 nowe projekty na rynkach krajów Inicjatywy Pasa i Drogi

NINGBO, Chiny, 17 lipca 2019 r. /PRNewswire/ -- Niedawno firma Risen Energy Co., Ltd, zwana dalej Risen Energy, podała do wiadomości dwie pozytywne informacje z krajów położonych wzdłuż Inicjatywy Pasa i Drogi: Bengalu i Kazachstanu.

Projekt o mocy 10 MW w Bengalu został niedawno z powodzeniem podłączony do sieci. Jest do drugi podłączony projekt po wdrożeniu przez Bengal polityki PPA 3 lata temu. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, firma Risen Energy dostarczyła na potrzeby projektu 1500 V 275 Wp modułów polikrzemowych. Ze względu na specjalne zasady importu obowiązujące w Bengalu wszystkie produkty muszą przejść przez bardzo rygorystyczny proces odprawy celnej. Dlatego też firma Risen Energy dostosowała proces dostawy produktów i zoptymalizowała proces komunikacji w ramach odprawy celnej. Biorąc pod uwagę zbliżającą się porę deszczową, firma Risen Energy wdrożyła specjalny harmonogram projektowy uwzględniający okresy długotrwałych i obfitych opadów deszczu. Powyższe dążenia zaskutkowały punktualnym podłączeniem elektrowni do sieci w lipcu 2019 r. Projekt spotkał się z pochwałami ze strony Ministerstwa Energetyki w Bengalu i właściciela projektu, który to obiecał wykorzystać firmę Risen Energy jako priorytetowego partnera w kolejnych projektach.

Dobre wiadomości napłynęły także z Kazachstanu, gdzie firma Risen Energy właśnie sfinalizowała pierwszy projekt o mocy 40 MW podłączony do sieci. To już drugi projekt, w którym firma Risen Energy jest generalnym wykonawcą EPC w Kazachstanie. Proces budowy drugiego projektu rozpoczął się w ubiegłym tygodniu. Projekt zlokalizowany jest w Chulakkurgan, a jego moc całkowita wynosi 50 MW. Poza dostarczeniem polikrzemowych modułów o mocy 330 W na potrzeby projektu firma Risen Energy skonstruowała także nową stację wzmacniającą o mocy 110 KV i potrzebną do niej linię transmisyjną 110 KV. Firma Risen Energy spodziewa się także rozpoczęcia pracy w tym roku nad innym projektem o mocy 63 MW finansowanym przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

– Firma Risen Energy staje się coraz bardziej aktywna na arenie międzynarodowej i będzie jeszcze bardziej angażować się na globalnych rynkach. Chcemy eksportować chińską technologię i rozwiązania za granicę przez nasze wydajne produkty o wysokiej jakości. Opracowaliśmy i dostarczyliśmy ponad 100 produktów na całym świecie, w tym w krajach i regionach wzdłuż Pasa i Drogi, w tym w Indonezji, Indiach, Nepalu, Kazachstanie, Białorusi, Ukrainie, Czechach, Rumunii, Bułgarii, Macedonii i Kambodży – skomentował Xie Jian, prezes Risen Energy.

Firma Risen Energy spodziewa się kolejnych dobrych wiadomości z regionu Pasa i Drogi.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd