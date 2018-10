Risen Energy zdobywa kontrakt na projekt fotowoltaiczny o mocy 50 MW dla spółki podległej Bitexco Group

Bitexco Group to jeden z czołowych deweloperów centrów handlowych i hoteli w Wietnamie, a także dostawca usług inżynierii hydraulicznej oraz usług inżynierii dróg i autostrad. Ze wsparciem ze strony zespołu odpowiedzialnego za udział w przetargach na projekty na rynkach zagranicznych oraz przy współpracy z działami rozwoju, projektowania, inżynierii i zakupów firma Risen Energy wygrała kontrakt na moc 50 MW z Bitexco Group po zademonstrowaniu kompleksowych umiejętności w dostarczaniu wiodących technologii i doświadczenia w usługach EPC. Najnowszy kontrakt oraz inne umowy na elektrownie, które firma niedawno zdobyła w Wietnamie, pomogą Risen Energy w ciągłym zwiększaniu sprzedaży i zysku.

Zakład o mocy 50 MW, którego dotyczy ostatni kontrakt, znajduje się w Ninh Thuan w Wietnamie. Firma Risen Energy, jako wyznaczony wykonawca EPC, dostarczy na potrzeby projektu wysoko wydajne moduły i wysoko napięciowe moduły z pięcioma szynami zbiorczymi o napięciu 1500 V.

Po zakończeniu wstępnych testów budowa obiektu rozpoczęła się 1 października. Po realizacji projektu elektrownia ma generować średnio 81 429 MWh energii rocznie. Energia trafi do EVN, wietnamskiej państwowej sieci energetycznej.

Począwszy od roku 2017, kiedy to rząd wietnamski wprowadził politykę taryf gwarantowanych dla rynku fotowoltaicznego, kraj stał się miejscem docelowym pod względem inwestycji dla południowo-wschodnioazjatyckich inwestorów międzynarodowych, deweloperów i producentów modułów. Przy ciągłej ekspansji globalnej firma Risen Energy wybrała Wietnam jako kluczowy rynek powiązany z globalną strategią ekspansji na rok 2018. Jak skomentował rzecznik firmy Risen Energy, „mając na koncie lata doświadczenia w świadczeniu usług EPC oraz opracowawszy lokalną strategię na rynek wietnamski ukształtowaną przez konkretne zapotrzebowania regionu, jesteśmy przekonani co do tego, że rynek fotowoltaiczny w Azji Południowowschodniej ma duży potencjał i oferuje świetne możliwości".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/771311/RISEN_ENERGY_signing.jpg