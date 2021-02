Risen Energy zwiększa udział w rynku dzięki panelowym modułom serii 210 Titan

NINGBO, Chiny, 25 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd., producent paneli słonecznych, dobrze rozpoczął rok, realizując pierwszą dostawę eksportową panelowych modułów serii 210 Titan, co przynosi doskonałe perspektywy rozwoju dla firmy na rynkach światowych.

Firma Risen Energy zrealizowała zamówienie na pierwsze na świecie moduły 210 składające się z wysokowydajnych modułów Titan 500W dostarczanych partiami do dostawcy energii Armani Energy Sdn Bhd z siedzibą w Ipoh w Malezji.

Ponadto firma zrealizowała do tej pory dostawę modułów o mocy prawie 200MW z zamówionych 600MW, które otrzymała od polskiego producenta fotowoltaicznych systemów montażowych Corab w 2020 roku. Zamówienie składa się z pełnej gamy produktów Risen Energy o szerokości 210 mm, które będą wykorzystywane między innymi w instalacjach dachowych i naziemnych.

Brazylijscy klienci Risen Energy okazali swoje uznanie, zamawiając moduły o mocy 54MW i 160MW. Moduły serii 210 firmy Risen Energy stały się preferowanym wyborem wśród brazylijskich nabywców, co odzwierciedla rosnący udział w rynku dystrybucji w tym kraju. Wiodąca brazylijska organizacja badawcza Greener opublikowała ostatnio najnowsze rankingi importu producentów modułów fotowoltaicznych do Brazylii w 2020 r., w których Risen Energy zajmuje trzecie miejsce wśród 10 marek, które odpowiadają za 87% importu.

W Korei Południowej w 2020 firma Risen Energy zapewniła sobie zamówienia na moc rzędu 130 MW roku we współpracy z SCG Solutions Co, Ltd, jednym z największych dystrybutorów na lokalnym rynku. Wszyscy klienci końcowi to duże koreańskie firmy, w tym Korea Institute of Solar Energy (projekt elektrowni słonecznej Jeonnam), a także producent żywności i napojów Nongshim (instalacje montowane na dachach zakładów produkcyjnych). Osiągnięcia te stworzyły solidne podstawy dla dalszej ekspansji Risen Energy na rynku koreańskim.

Oprócz relacji z SCG Solutions Risen Energy nawiązał współpracę z kilkoma innymi czołowymi podmiotami w koreańskim sektorze energetycznym, podkreślając tym samym potwierdzone sukcesy firmy na lokalnym rynku. Producent sprzętu elektrycznego LS Electric wybrał moduły serii 210 firmy Risen Energy do całego projektu dachu fotowoltaicznego w jednym z biur konsularnych rządu koreańskiego w Japonii. LS Electric wyraził również zamiar współpracy z Risen Energy przy nadchodzących projektach na dużą skalę.

Jako czołowy globalny producent modułów PV Risen Energy nadal koncentruje się na innowacjach technologicznych i poprawie jakości swoich usług, współpracując z wieloma partnerami na całym świecie, aby na nowo zdefiniować i zrewolucjonizować wytwarzanie i dystrybucję energii.

